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7 мая • обновлено в 18:52
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"Это Потап в юбке!" Украинский рэпер ярко высказался о творчестве Jerry Heil

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Украинский музыкант и шоумен Потап (Алексей Потапенко, ПТП) высказался о творчестве певицы Jeryy Heil, назвав ее "Потапом в юбке".

Об этом шла речь в новом выпуске шоу Потапа и Позитива 2POPODCAST. Гостем 6 выпуска стал лидер рок-группы O.Torvald Женя Галич, видео опубликовано на YouTube (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Артисты поговорили о творчестве, создании музыки и обсудили творчество молодой украинской певицы Jerry Heil.

"Это Потап в юбке!" Украинский рэпер ярко высказался о творчестве Jerry Heil

"Jerry Heil, по моему мнению, один из очень близких мне по духу авторов, тонко чувствующий тенденции. Это Потап в юбке. Я думаю, что у нее большое будущее", – высказался ПТП.

Галич, в свою очередь, рассказал, как отпраздновал день рождения на карантине, почему соблюдает пост каждый год, и признался, что в кризисный момент собирался обратиться за помощью к Потапу.

Женя Галич, Потап и Позитив в 2POPODCASTшоу

Женя Галич, Потап и Позитив в 2POPODCASTшоу

Кадр видео

"Когда в 2018 году я потерял батю, когда ничего не получалось, я подумал, что это уже конец – первый человек из индустрии, к которому я хотел пойти, это ты. Я думал, позвоню, Леха скажет, как надо делать", – высказался Женя.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно шоумен Потап (Алексей Потапенко) презентовал новый клип и трек под названием "Дома". В новом треке артист сравнил карантин с тюрьмой и показал свою супругу Настю Каменских в постели без макияжа.

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Автор
Ева Романова
Персоны
Женя Галич Алексей Завгородний (Позитив) Алексей Потапенко (Потап)
Место
Украина
Теги
шоу шоу-бизнес Youtube
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