"Это перебор": экс-солистка Hi-Fi шокировала поклонников интимным видео

Российская певица Таня Терешина показала откровенное видео, изрядно удивив своих подписчиков.

В своем Instagram-аккаунте бывшая солистка музыкальной группы Hi-Fi выложила фрагмент видеозаписи, на которой она абсолютно голая улыбается и нежится в постели.

Фолловеров певицы удивило данное видео, после чего в ее адрес посыпался ряд комментариев с негодованием.

"Я не ханжа, но это перебор, это для мужа видео интимное, но не для Инстаграмм; Я бы наверное охренела увидив свою мать голую в инсте через цать лет; Таня, может вам любовника найти? прям пропадает красота без всеобщих взоров" – пишут подписчики.

Татьяна Терешина – российская фотомодель и певица. С февраля 2003 года по май 2005 года была солисткой популярной группы Hi-Fi. В 2007 году начала сольную карьеру, выступает в жанре R&B и поп-музыки. Спустя 3 года записала песню-пародию на Леди Гага "Радио Га-га-га", после чего получила ряд критических замечаний в адрес своего творчества.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!