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22 ноября • обновлено в 13:57
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"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном

1.3т
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Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.

Также на нем появился и Тилль Линдеманн. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном

1news.az

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Тэгтрэн изображен в скафандре космонавта, Лобода изображена в легком платье. Также на плакате, озаглавленном Frau & Mann, присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

Frau und Mann🙈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

F&M — второй студийный альбом немецко-шведского дуэта Lindemann. Он выйдет в пятницу, 22 ноября.

"А почему ты на руках у Петера?", "А почему Лобода не на руках Тилля?", "Очень красиво", "Это папа Тильды?", "Ждем дует", "Фильм о вашей любви?", - пишут в сети.

"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном
"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном
"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном
"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном
"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент артистка не замужем, воспитывает двух дочерей и продолжает свою музыкальную карьеру. Только теперь преимущественно выступая в России. Кроме того, Лободе приписывают роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Мария Дидык
Персоны
Светлана Лобода Тилль Линдеманн
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