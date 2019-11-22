"Это папа Тильды?" Лобода снова засветилась с Линдеманном

Популярная украинская певица Светлана Лобода, которая живет и работает в России, опубликовала постер, на котором она лежит на руках участника проекта Lindemann Петера Тэгтрэна.

Также на нем появился и Тилль Линдеманн. Фото Лобода разместила на своей странице в Instagram.

1news.az

Тэгтрэн изображен в скафандре космонавта, Лобода изображена в легком платье. Также на плакате, озаглавленном Frau & Mann, присутствуют Тилль Линдеманн и Петер Стормаре.

F&M — второй студийный альбом немецко-шведского дуэта Lindemann. Он выйдет в пятницу, 22 ноября.

"А почему ты на руках у Петера?", "А почему Лобода не на руках Тилля?", "Очень красиво", "Это папа Тильды?", "Ждем дует", "Фильм о вашей любви?", - пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, на данный момент артистка не замужем, воспитывает двух дочерей и продолжает свою музыкальную карьеру. Только теперь преимущественно выступая в России. Кроме того, Лободе приписывают роман с лидером немецкой группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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