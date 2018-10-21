''Это очень серьезно!'' Звезда ''Танців з зірками'' внезапно угодил в больницу

Участник шоу "Танці з зірками", партнер певицы Мишель Андраде Женя Кот попал в больницу накануне нового эфира.

У танцора диагностировали воспаление легких. Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Говорила мне мама: не танцуй босяком. Обидно, досадно, но это воспаление легких", - написал Кот.

Мишель Андраде и Женя Кот

"Наташа (Наталья Татаринцева - супруга танцора. - Ред.) говорит, что я слишком ответственно отношусь к своей работе, поэтому не замечаю того, о чем мне хочет сказать мое тело... Вот что получилось", - добавил он.

Поклонники Кота в комментариях к посту выразили обеспокоенность болезнью знаменитости и пожелали ему скорейшего выздоровления.

"Женечка! Верим в вас. Болеем за вас! У котов 9 жизней… Вы лучший!" - написала natalia__kinash.

"Это все Леся! Не зря она ходила и кашляла на всех в своем влоге на YouTube. Ее план сработал", - пошутила lenatkachukk.

"Ого! Это очень серьезно! Выздоравливай! Проект не стоит того, чтобы рисковать здоровьем!, - подчеркнула ustepanenko.

Отметим, следующий эфир шоу "Танці з зірками" состоится 21 октября. Примет ли в нем участие Женя Кот, пока неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно о свадьбе двух участников "Танців з зірками.