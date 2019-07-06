"Это не попытка нагрубить": Катамадзе объяснила отказ от выступлений в России

Грузинская певица Нино Катамадзе, которая заявила об отказе выступать в России, объяснила, почему приняла такое решение.

Артистка рассказала в интервью BBC News, что искусство и политика тесно связаны и она не хочет быть неискренней перед своими поклонниками.

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"Целью отказа, от миллионов слушателей, не было вызвать раздражение друг у друга, это не было попыткой нагрубить. Наоборот, целью было показать, что мы не одни в этом мире и есть человеческие истории полные боли. У нас нет права игнорировать эти истории. Если я смогу объяснить своим слушателям, что мое решение было полно боли, я справлюсь и с негативной реакцией", - объяснила исполнительница.

Нино Катамадзе instagram/ninokatamadze_ukraine

По ее словам, она решила отказаться от выступлений в России, потому что "не может быть тем человеком, который будет петь о любви без любви".

"Я решила, что та миссия, которая была в моей музыке (а мы на концертах признавались друг другу в любви и говорили о том, что отвергаем насилие) - эта миссия потеряла свое значение. Главная проблема отошла на второй и третий план, и вообще не была в нашей повестке дня", - сказала Нино.

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Певица считает президента России врагом и решила, что не может обманывать тех людей, которые любят слушать ее музыку. Именно для этих людей она написала пост в Facebook, им певица хотела сказать о том, с какой реальностью сталкивается Грузия.

"У меня, как у гражданки, как в грузинки, не было права быть перед моими слушателями фальшивой, не учитывать те события, которые происходили до сих пор", - считает Катамадзе.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нино Катамадзе поддержала митингующих в Тбилиси, собирающихся у здания парламента в Грузии, и заявила, что больше не собирается выступать в России.

В результате на артистку посыпалась критика. В частности, топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев обозвал ее заявление "рекламной кампанией" и потребовал от жителей Грузии извинится перед РФ за события 2008 года.

Популярный певец Сосо Павлиашвили призвал не осуждать джазовую исполнительницу. Позже стало известно, что концерт Катамадззе в Москве так и не отменили.

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