''Это — дыра'': лидер ''Бумбокс'' жестко высказался о России

Украинский певец, лидер группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк рассказал о том, почему он не ездит с гастролями в Россию. Музыкант отметил, что территория РФ превратилась в "черную дыру".

Отметим, что "Бумбокс" не гастролирует по России с начала 2014 года. Об этом артист сообщил в интервью в шоу "Говорящие головы" (чтобы посмотреть видео, доскрольте новость до конца).

"Понимаете, случилась такая беда, инопланетяне просто высосали эту часть земного шара и она сейчас, как черная дыра. Я очень скучаю, мне очень жаль. Очень соскучился и по родным, и по друзьям, но пока только они ко мне приезжают. Я не представляю себе, как я пойду и дам свой паспорт человеку в погонах, которому отдают приказы те же люди, которые отдают приказы его коллегам стрелять по мне из установки "Град", — сказал Хлывнюк.

Как ранее писал OBOZREVATEL, украинская группа "Бумбокс" выпустила первую серию сериала "Код Френч" о записи своего нового альбома "Таємний Код" на знаменитой французской студии La Fabrique, в которой ранее также работали группы Rammstein, Foals и Radiohead.