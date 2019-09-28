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28 сентября • обновлено в 17:01
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"Это абсолютно не важно!" Винник оскандалился заявлением на вопрос, "чей Крым"

8.4т Читать материал на украинском

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся с участием в клипе с крымнашистами, не смог ответить, чей Крым.

Соответствующий комментарий у артиста пытались взять журналисты "Вікна-новини", на что он начал рассуждать о российско-украинских отношениях (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Винник утверждает, что не давал согласия на участия в клипе со звездами, которые поддерживают аннексию Крыма и войну на Донбассе. По его словам, дела между Украиной и Россией "мешают", потому что нужно думать о мире, а "не искать какие-то подводные камни".

Олег Винник не ответил на вопрос, "чей Крым"

Олег Винник не ответил на вопрос, "чей Крым"

Кадр из видео

На вопрос, может ли Винник убедить своих поклонников, что он знает о законной принадлежности Крыма Украине, певец заявил, что "это абсолютно не важно".

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"Важно то, что ты сделаешь, твои поступки. Мне кажется, что в первую очередь, мы должны отвечать за свои поступки. Касательно вопросов о Крыме и так далее, возможно сегодня нужно смотреть на дело, и вообще, то, что мы сегодня имеем, по-другому. Я не буду ничего говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты кричишь – "наш Крым", а он не наш на сегодняшний день. Ну мы имеем то, что мы имеем. Есть факт. И если конкретно быть откровенным, за Крым не умер ни один солдат. Что дорого: Крым, Донбасс или Украина?! Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем все остальное, чем жизнь, судьба наших украинцев. Люди погибли в этой "непонятной войне", которая называется АТО. Этому конца пока еще нет", – оскандалился новым заявлением Винник.

Пользователи были в гневе из-за слов артиста. Ему посоветовали "выть дальше", а не комментировать важные для украинцев темы.

"Послушайте, что он блеет про акценты", "Что оно несет. Выл бы себе дальше", "Отвезите его на передовую", "Иногда лучше петь, чем разговаривать", – разозлились украинцы.

"Это абсолютно не важно!" Винник оскандалился заявлением на вопрос, "чей Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами. В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".

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Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Персона
Олег Винник
Место
Украина
Теги
скандалы шоу-бизнес
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Комментарии
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Korolev Vlad
Korolev Vlad
Оказывается Олежек крот КГБ:))
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70rus xxx
70rus xxx
Львов чей,селючье?
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не дождетесь
не дождетесь
И правильно ткнул. Пять лет кричат: "Крым наш". Так идите и освобождайте.
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