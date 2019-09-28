"Это абсолютно не важно!" Винник оскандалился заявлением на вопрос, "чей Крым"

Украинский певец Олег Винник, оскандалившийся с участием в клипе с крымнашистами, не смог ответить, чей Крым.

Соответствующий комментарий у артиста пытались взять журналисты "Вікна-новини", на что он начал рассуждать о российско-украинских отношениях (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

В частности, Винник утверждает, что не давал согласия на участия в клипе со звездами, которые поддерживают аннексию Крыма и войну на Донбассе. По его словам, дела между Украиной и Россией "мешают", потому что нужно думать о мире, а "не искать какие-то подводные камни".

Олег Винник не ответил на вопрос, "чей Крым" Кадр из видео

На вопрос, может ли Винник убедить своих поклонников, что он знает о законной принадлежности Крыма Украине, певец заявил, что "это абсолютно не важно".

"Важно то, что ты сделаешь, твои поступки. Мне кажется, что в первую очередь, мы должны отвечать за свои поступки. Касательно вопросов о Крыме и так далее, возможно сегодня нужно смотреть на дело, и вообще, то, что мы сегодня имеем, по-другому. Я не буду ничего говорить, чей Крым. Мне кажется, что сегодня вообще разговоры об этом ничего не дают, когда ты кричишь – "наш Крым", а он не наш на сегодняшний день. Ну мы имеем то, что мы имеем. Есть факт. И если конкретно быть откровенным, за Крым не умер ни один солдат. Что дорого: Крым, Донбасс или Украина?! Я не считаю, что Крым забрали и он дороже, чем все остальное, чем жизнь, судьба наших украинцев. Люди погибли в этой "непонятной войне", которая называется АТО. Этому конца пока еще нет", – оскандалился новым заявлением Винник.

Пользователи были в гневе из-за слов артиста. Ему посоветовали "выть дальше", а не комментировать важные для украинцев темы.

"Послушайте, что он блеет про акценты", "Что оно несет. Выл бы себе дальше", "Отвезите его на передовую", "Иногда лучше петь, чем разговаривать", – разозлились украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL, у Винника прокомментировали случившееся, объяснив, что побудило артиста петь вместе с крымнашистами. В связи со скандалом, певец угодил в список "Миротворца".

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