Есть фото и видео: в росСМИ вспыхнул новый скандал из-за заболевшей Заворотнюк

Наглая медсестра, пытавшаяся подзаработать на больной актрисе Анастасии Заворотнюк, обратилась к СМИ с фото и видео во второй раз.
Женщина представилась бывшей работницей больницы под псевдонимом Leon Leonova в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro.
Так, материалы из медучреждения она хотела продать за щедрое вознаграждение. В редакции решили узнать, в какую цену она оценивает фото и видео, на которых запечатлена больная женщина, родственники которой даже не комментируют в СМИ состояние.
Анастасия Заворотнюк
НВ
"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", — внезапно объявила она.
По данным издания, знакомые Заворотнюк негласно рассказали, что у актрисы действительно большие проблемы со здоровьем, и находится она в одной из частных клиник Москвы.
Анастасия Заворотнюк
instagram.com/a_zavorotnyuk
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк диагностировали онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!