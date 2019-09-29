Есть фото и видео: в росСМИ вспыхнул новый скандал из-за заболевшей Заворотнюк

Наглая медсестра, пытавшаяся подзаработать на больной актрисе Анастасии Заворотнюк, обратилась к СМИ с фото и видео во второй раз.

Женщина представилась бывшей работницей больницы под псевдонимом Leon Leonova в разговоре с журналистами Teleprogramma.pro.

Так, материалы из медучреждения она хотела продать за щедрое вознаграждение. В редакции решили узнать, в какую цену она оценивает фото и видео, на которых запечатлена больная женщина, родственники которой даже не комментируют в СМИ состояние.

Анастасия Заворотнюк НВ

"Извините, о продаже фото и видео предложение не актуально, так как пресса уже во всех новостях раздула информацию обо мне. Хотелось анонимности", — внезапно объявила она.

По данным издания, знакомые Заворотнюк негласно рассказали, что у актрисы действительно большие проблемы со здоровьем, и находится она в одной из частных клиник Москвы.

Анастасия Заворотнюк instagram.com/a_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

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