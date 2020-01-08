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8 января • обновлено в 13:04
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"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике

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Российскую актрису Эвелину Бледанс раскритиковали из-за откровенного наряда, в котором звезда появилась на праздновании Рождества.

Так, на своей странице в Instagram артистка опубликовала новое видео, на котором показала, как она отмечает Рождество.

Эвелина Бледанс

Эвелина Бледанс

Instagram @bledans

Новости
"Секс-бомба": 50-летняя Бледанс выставила напоказ пышные формы в откровенном купальнике

В кадре Бледанс появилась в откровенном зеленом купальнике. Вместе с актрисой на видео также можно заметить и российского певца Шуру.

"Привезла чемодан тайских фруктов и загар, чтобы порадовать своих друзей. А у вас как прошло?", подписала видео Эвелина.

Впрочем, поклонников возмутил внешний вид актрисы, и они засыпали ее негативными комментариями:

"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике
"Еще бы голая вышла в Рождество": Бледанс разгромили за откровенный купальник на празднике

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Эвелина Бледанс разделась перед камерой на отдыхе. Звезда показала фото, на котором позировала в купальнике, закидывая, как в голливудских фильмах, волосы назад.

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Автор
Анна Михно
Персона
Эвелина Бледанс
Место
Россия
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