Главная Новости
21 января • обновлено в 14:37
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

"Ему наплевать!" Как выглядит сын умершего Криса Кельми и почему его ненавидит родной дядя

1.5т
Читать материал на украинском

Российский музыкант Крис Кельми умер 1 января 2019 года. У артиста остался единственный сын Кристиан, с которым у брата звезды Евгения Суслина сейчас натянутые отношения.

Как сообщает "Собеседник", именно сына Кельми Суслин обвиняет в том, что песни музыканта предаются забвению. Ведь, как передает издание, все свое имущество, в том числе и права на творчество, Крис завещал своему единственному сыну – 31-летнему Кристиану.

Крис Кельми

Крис Кельми

КП

Новости
''Это его последняя воля'': как поступят с прахом Криса Кельми

"Крис незадолго до смерти хотел возродить свою группу "Рок-ателье". Когда брата не стало, я предложил Кристиану реализовать этот проект, так как именно он является единственным правопреемником. Причем наши разговоры уже переросли в юридические взаимоотношения, оставалось только доработать договор и подписать его. Более того, наши музыканты уже начали репетировать, была договоренность с некоторыми телеканалами по поводу выступления группы. Но в последний момент Кристиан просто исчез – перестал отвечать на звонки и сообщения", говорит Суслин.

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

ВКонтакте @kr1st1an_k

По словам Суслина, возродить творчество Кельми хотел не только он:

"Несколько месяцев назад мне позвонил известный продюсер, с которым мы знакомы много лет. Он сказал, что хочет создать кавер на песню "Ночное рандеву" вместе с бывшей солисткой группы "Непара". Я ему дал телефон Кристиана, но предупредил, что вряд ли что-то из этого выйдет. Через две недели этот продюсер написал: "Жень, ты как в воду глядел! Когда я дозвонился Кристиану с десятой попытки, мы с ним мило поговорили, он сказал, что мы все обязательно сделаем, а потом просто взял и исчез. Ни ответа, ни привета!" Судя по всему, сыну просто наплевать на память отца. Мне не стыдно за свои слова, я за них отвечаю".

Крис Кельми

Крис Кельми

Wday.ru

Кроме того, брат артиста переживает, что сын так и не исполнил последнюю волю Кельми:

"Крис завещал сыну развеять его прах над Карибским морем, так как он очень любил Доминикану. Кристиан хотел этому последовать, но я с ним разговаривал в начале июня прошлого года, и на тот момент последнее желание Криса так и не было выполнено. Кристиан объяснил это тем, что у него возникли сложности с оформлением документов для вывоза праха, а также были финансовые проблемы – ведь нужно было купить путевку, поехать за границу. Видимо, для наследника моего брата это все было накладно. Так как сейчас мы с Кристианом не общаемся, я никак не могу узнать, выполнил ли он волю своего покойного отца".

Крис Кельми

Крис Кельми

Sputnik

OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит единственный сын Криса Кельми Кристиан.

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан

Сын Криса Кельми Кристиан

Вконтакте @kr1st1an_k

Как писал ранее OBOZREVATEL, музыкант и автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 1 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
Крис Кельми
Место
Россия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
2
6
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги