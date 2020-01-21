"Ему наплевать!" Как выглядит сын умершего Криса Кельми и почему его ненавидит родной дядя

Российский музыкант Крис Кельми умер 1 января 2019 года. У артиста остался единственный сын Кристиан, с которым у брата звезды Евгения Суслина сейчас натянутые отношения.

Как сообщает "Собеседник", именно сына Кельми Суслин обвиняет в том, что песни музыканта предаются забвению. Ведь, как передает издание, все свое имущество, в том числе и права на творчество, Крис завещал своему единственному сыну – 31-летнему Кристиану.

Крис Кельми КП

"Крис незадолго до смерти хотел возродить свою группу "Рок-ателье". Когда брата не стало, я предложил Кристиану реализовать этот проект, так как именно он является единственным правопреемником. Причем наши разговоры уже переросли в юридические взаимоотношения, оставалось только доработать договор и подписать его. Более того, наши музыканты уже начали репетировать, была договоренность с некоторыми телеканалами по поводу выступления группы. Но в последний момент Кристиан просто исчез – перестал отвечать на звонки и сообщения", – говорит Суслин.

Сын Криса Кельми Кристиан ВКонтакте @kr1st1an_k

По словам Суслина, возродить творчество Кельми хотел не только он:

"Несколько месяцев назад мне позвонил известный продюсер, с которым мы знакомы много лет. Он сказал, что хочет создать кавер на песню "Ночное рандеву" вместе с бывшей солисткой группы "Непара". Я ему дал телефон Кристиана, но предупредил, что вряд ли что-то из этого выйдет. Через две недели этот продюсер написал: "Жень, ты как в воду глядел! Когда я дозвонился Кристиану с десятой попытки, мы с ним мило поговорили, он сказал, что мы все обязательно сделаем, а потом просто взял и исчез. Ни ответа, ни привета!" Судя по всему, сыну просто наплевать на память отца. Мне не стыдно за свои слова, я за них отвечаю".

Крис Кельми Wday.ru

Кроме того, брат артиста переживает, что сын так и не исполнил последнюю волю Кельми:

"Крис завещал сыну развеять его прах над Карибским морем, так как он очень любил Доминикану. Кристиан хотел этому последовать, но я с ним разговаривал в начале июня прошлого года, и на тот момент последнее желание Криса так и не было выполнено. Кристиан объяснил это тем, что у него возникли сложности с оформлением документов для вывоза праха, а также были финансовые проблемы – ведь нужно было купить путевку, поехать за границу. Видимо, для наследника моего брата это все было накладно. Так как сейчас мы с Кристианом не общаемся, я никак не могу узнать, выполнил ли он волю своего покойного отца".

Крис Кельми Sputnik

OBOZREVATEL предлагает узнать, как сейчас выглядит единственный сын Криса Кельми Кристиан.

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Сын Криса Кельми Кристиан Вконтакте @kr1st1an_k

Как писал ранее OBOZREVATEL, музыкант и автор песен, создатель коллективов "Високосное лето", "Рок-Ателье", участник группы "Автограф" Крис Кельми скончался 1 января 2019 года. На момент смерти артисту было 63 года. Позже в СМИ появилась информация, что певец скончался из-за остановки сердца. Медики не смогли его реанимировать, когда прибыли по адресу.

Известность Крису Кельми принесли такие хиты, как "Замыкая круг", "Усталое такси", "Ночное рандеву". Более того, он написал музыку к мультфильму "Пес в сапогах".

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