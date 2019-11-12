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12 ноября • обновлено в 13:05
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Экс-супруг Жанны Фриске сделал предложение новой возлюбленной

1.1т
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Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, дизайнеру Екатерине Тулуповой.

Как сообщает "7 дней", шоумен решился на серьезный шаг после полтора года отношений с девушкой. Отмечается, что пара живет под одной подмосковной крышей с начала 2019-ого. Вместе с ними — 6-летний сын Дмитрия Платон и дочь Екатерины Лада, ровесница мальчика.

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев

Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев

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По словам издания, Шепелев не планирует устраивать пышное торжество. Влюбленные хотят скромно расписаться в Москве и отправиться в путешествие.

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова

Фото: 7days.ru

Екатерина Тулупова с дочерью и сыном Фриске

Екатерина Тулупова с дочерью и сыном Фриске

Фото: t.me/svetskie_hroniki_tm

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась книга откровений о последних днях Фриске. В ней повествование ведется от первого лица — звезды, которая узнала, что у нее рак.

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Персоны
Жанна Фриске Дмитрий Шепелев
Место
Россия
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