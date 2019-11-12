Экс-супруг Жанны Фриске сделал предложение новой возлюбленной

Муж российской певицы Жанны Фриске, которая умерла от рака головного мозга, телеведущий Дмитрий Шепелев сделал предложение руки и сердца своей возлюбленной, дизайнеру Екатерине Тулуповой.
Как сообщает "7 дней", шоумен решился на серьезный шаг после полтора года отношений с девушкой. Отмечается, что пара живет под одной подмосковной крышей с начала 2019-ого. Вместе с ними — 6-летний сын Дмитрия Платон и дочь Екатерины Лада, ровесница мальчика.
Екатерина Тулупова и Дмитрий Шепелев
По словам издания, Шепелев не планирует устраивать пышное торжество. Влюбленные хотят скромно расписаться в Москве и отправиться в путешествие.
Дмитрий Шепелев и Екатерина Тулупова
Фото: 7days.ru
Екатерина Тулупова с дочерью и сыном Фриске
Фото: t.me/svetskie_hroniki_tm
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее появилась книга откровений о последних днях Фриске. В ней повествование ведется от первого лица — звезды, которая узнала, что у нее рак.
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