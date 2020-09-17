Экс-модель обвинила Трампа в сексуальных домогательствах

Бывшая модель и актриса Эми Доррис обвинила президента США Дональда Трампа в сексуальных домогательствах.

Подробностями инцидента женщина поделилась с изданием The Guardian. По словам Доррис, Трамп якобы домогался ее возле туалетной комнаты в своей VIP-ложе 5 сентября 1997 года во время открытого чемпионата США по теннису в Нью-Йорке. В тот момент актрисе было 24 года, а Трампу – 51.

"Я не могла вырваться из его объятий. Он просто засунул свой язык мне в рот, и я оттолкнула его. И вот тогда-то его хватка стала еще крепче, и его руки стали очень ощупывать мою задницу, грудь, спину, все вокруг", – заявила Эми.

В подтверждение своих слов Доррис предоставила билет на US Open и несколько фотографий, на которых она позировала вместе с Трампом в Нью-Йорке. Она также призналась, что хотела публично заявить об инциденте еще в 2016 году, когда сразу ряд женщин обвинили президента США в сексуальных домогательствах, но побоялась, что это навредит ее семье.

К слову, адвокаты Дональда Трампа прокомментировали обвинения Доррис, заявив, что они политически мотивированы перед выборами. А версия событий актрисы якобы не выдержит проверки, так как если бы он вел себя подобным образом на общественном мероприятии, этому бы нашлись свидетели.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее американская модель Эмили Ратаковски заявила, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа Джонатана Ледера после фотосессии в 2012 году. После чего мужчина ответил на обвинения модели и назвал их "детскими".