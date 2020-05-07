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7 мая • обновлено в 12:40
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Экс-любовник Заворотнюк лишился имущества из-за многомиллионных долгов

5.4т
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Российский актер и экс-возлюбленный Анастасии Заворотнюк Сергей Жигунов лишился практически всего имущества из-за многомиллионных долгов.

Об этом пишет издание Starhit.

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк

kp.ru

Так, сообщается, что несколько месяцев назад Жигунов лишился всей недвижимости во Владимирской области. В частности, это дом площадью 417 квадратных метров, двухэтажный гараж (131 кв. м), огромная баня (121 кв. м), а также земельный участок размером 1,3 га. Имущество актера было продано по минимальной стоимости на аукционе в связи с долгами.

Сообщается, что общая сумма, которую удалось выручить за все имущество, составила около 9 млн рублей.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов

vm.ru

Ранее стало известно, что приставы арестовали и продали квартиру артиста за 25,5 миллионов рублей.

Сейчас у 57-летнего Жигунова осталась лишь одна квартира в Москве и два автомобиля.

Сергей Жигунов

Сергей Жигунов

yagazeta.com

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что бывший возлюбленный актрисы Анастасии Заворотнюк и коллега по сериалу "Моя прекрасная няня" Сергей Жигунов плохо с ней обращался, когда у них был роман.

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Автор
Анна Михно
Место
Россия
Тег
Новости России
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Semenov Igor
Semenov Igor
И чё? Каждому Бог воздает (или воздаст) за его деяния....
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