Ефремов выплатит компенсацию еще двум близким погибшего в ДТП Захарова

Российский актер Михаил Ефремов, которого приговорили к 8 годам колонии за смертельное ДТП, готов выплатить компенсацию матери и гражданской жене погибшего в аварии Сергея Захарова.

Об этом сообщил адвокат артиста Петр Хархорин во время заседания, на котором рассматриваются жалобы на приговор низшей инстанции, которая назначила артисту 8 лет лишения свободы. Он также отметил, что мать и гражданская жена не признаны потерпевшими по делу, пишет издание РИА Новости.

"Михаил Олегович располагает средствами, которые находятся в банковской ячейке. Доступа к ней пока нет. Также деньги нужны и семьи осужденного. Прошу разрешить нотариусу оформить доверенность на распоряжение этими деньгами", – сказал Хархорин во время заседания.

Отметим, суд несколько раз отказывал гражданской жене Захарова Ирине Стерховой в признании ее потерпевшей. А мать погибшего сама не хотела такого статуса, чтобы избежать нервных ситуаций, которые могли трагически повлиять на здоровье.

Ранее во время заседания суда трое пострадавших – вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын – потребовали от артиста компенсацию в один рубль (36 копеек). Старший сын погибшего Виталий попросил 7 млн ​​рублей (2,5 млн грн), но суд сократил размер компенсации до 800 тысяч рублей (290 тысяч грн).

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