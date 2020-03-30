Главная Новости
30 марта • обновлено в 13:39
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит

2.3т
Читать материал на украинском

30 марта единственная внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отмечает день рождения. Девочке исполнилось восемь лет.

В честь этого Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию именинницы.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте

vokrug.tv

"Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка", – такой подписью сопроводила фото Кристина.

Примечательно, что к поздравлениям присоединились многие знаменитости, среди которых Максим Галкин, Екатерина Стриженова, Игорь Николаев, Лолита Милявская.

Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит
Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит
Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит
Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит

Стоит отметить, что Клавдия родилась в браке Кристины Орбакайте и ее третьего мужа Михаила Земцова. Супруги счастливы в браке уже 15 лет.

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте

spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

Только в нашем Instagram вы узнаете все секреты Винника!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Анна Михно
Персоны
Алла Пугачева Кристина Орбакайте
Место
Россия
Тег
Новости России
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги