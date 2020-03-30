Единственная внучка Пугачевой празднует день рождения: как выглядит

30 марта единственная внучка Аллы Пугачевой и дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова отмечает день рождения. Девочке исполнилось восемь лет.

В честь этого Орбакайте опубликовала на своей странице в Instagram свежую фотографию именинницы.

Алла Пугачева и Кристина Орбакайте vokrug.tv

"Мой нежный ангел с характером Овна, с днем рождения, Клавочка", – такой подписью сопроводила фото Кристина.

Примечательно, что к поздравлениям присоединились многие знаменитости, среди которых Максим Галкин, Екатерина Стриженова, Игорь Николаев, Лолита Милявская.

Стоит отметить, что Клавдия родилась в браке Кристины Орбакайте и ее третьего мужа Михаила Земцова. Супруги счастливы в браке уже 15 лет.

Михаил Земцов и Кристина Орбакайте spletnik.ru

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Кристина Орбакайте сфотографировалась без макияжа и спровоцировала ажиотаж в сети. Фаны отметили, что артистка без косметики очень похожа на свою звездную мать – Аллу Пугачеву.

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