DZIDZIO избили и ограбили в Киеве: что украли у артиста

У певца Михаила Хомы, известного под псевдонимом DZIDZIO, злоумышленники во время нападения украли смартфон и личные вещи.

Об этом сообщили в эфире передачи "Сніданок з 1+1", пишет сайт ТСН. Они нанесли ему легкие телесные повреждения и применили слезоточивый газ.

В настоящее время виновников инцидента ищут сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, на певца DZIDZIO напали в Шевченковском районе Киева 6 сентября. Как рассказали изданию OBOZREVATEL в отделе коммуникации полиции столицы, инцидент случился на улице Стрелецкой, неподалеку от офиса звезды.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, в декабре 2018 года группа лиц уже нападала на Михаила Хому в центре Киева. Ему нанесли телесные повреждения. Представительница артиста рассказала, что инициатором нападения был Михаил Мишков, также она назвала вероятные мотивы. Позже в сети появилось видео момента нападения.

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