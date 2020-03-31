Главная Новости
31 марта • обновлено в 10:25
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Джигарханян превратился в "овощ": стало известно о тяжелом состоянии 84-летнего актера

2.7т
Читать материал на украинском

Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поэтому совсем не появляется на публике.

Об этом рассказал близкий друг артиста, продюсер Марк Рудинштейн. По его мнению, того Армена Борисовича, которого знала и любила вся страна, уже давно нет – он "превратился в овощ". Рудинштейн отметил, что всему виной стал диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны, передает "Собеседник".

Армен Джигарханян

Армен Джигарханян

Фото: teleprogramma.pro

"К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет. Вместо него – овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал Рудинштейн.

Он также добавил, что особым ударом для его друга стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой он прожил 15 лет.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская

Фото: spletnik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

Самые красивые фотографии звезд, моделей и актрис - в нашем Instagram.

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Кристина Долматова
Персона
Армен Джигарханян
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
11
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги