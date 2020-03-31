Советский и российский актер и режиссер Армен Джигарханян находится в очень тяжелом состоянии, поэтому совсем не появляется на публике.

Об этом рассказал близкий друг артиста, продюсер Марк Рудинштейн. По его мнению, того Армена Борисовича, которого знала и любила вся страна, уже давно нет – он "превратился в овощ". Рудинштейн отметил, что всему виной стал диабет, с которым режиссер борется в последние годы, а также сплетни и скандалы, которые возникают вокруг его персоны, передает "Собеседник".

Армен Джигарханян Фото: teleprogramma.pro

"К сожалению, Армена Борисовича, которого мы все знали раньше, уже нет. Вместо него – овощ, который не понимает, что с ним происходит. В театре он не бывает, диабет его практически добил. А еще на него сильно повлияли все те провокации на телевидении, которые устраивали его бывшие жены ради зарабатывания денег", – сказал Рудинштейн.

Он также добавил, что особым ударом для его друга стал развод с Виталиной Цымбалюк-Романовской, с которой он прожил 15 лет.

Армен Джигарханян и Виталина Цымбалюк-Романовская Фото: spletnik.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, о плохом состоянии здоровья Джигарханяна уже давно ходят слухи. В августе 2018 сообщалось, что он почти не может самостоятельно передвигаться.

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