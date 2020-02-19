Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз: как выглядят их старшие дети

В семье российского рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, которые воспитывают троих дочерей – Ариелу, Лею и Майю – наконец-то родился сын.

Так, мальчика назвали Давид, и артист уже успел поделиться фото с ним на своей странице в Instagram. OBOZREVATEL также собрал фотографии старших детей Джигана и Оксаны.

Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Фото: instagram/iamgeegun

У Джигана родился сын Фото: instagram/iamgeegun

Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз Фото: instagram/iamgeegun

Впервые супруги стали родителями 27 июля 2011 года – тогда Оксана родила Ариелу. В настоящее время девочка уже ходит в школу, регулярно радуя родителей успехами в учебе и художественной гимнастике.

Самойлова с дочерью Ариелой Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова с дочерью Ариелой Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган с дочерью Ариелой Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Ариела Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Ариела Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Ариела Фото: instagram/samoylovaoxana

3 сентября 2014-го семья пополнилась Леей. В третий раз Оксана и Джиган стали родителями 27 апреля 2017 года – у них родилась дочь Майя. Отметим, что младшие девочки очень активные и непоседливые, и их проказы нередко становятся материалом для забавных видеороликов, которые Самойлова публикует в своих соцсетях.

Дочь Джигана и Самойловой Лея Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Лея Фото: instagram/samoylovaoxana

Самойлова с дочерью Леей Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Майя Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Майя Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочь Джигана и Самойловой Майя Фото: instagram/samoylovaoxana

К слову, супруги души не чают в наследницах и всячески балуют девочек, устраивая для них роскошные вечеринки и преподнося дорогие подарки.

Джиган и Оксана Самойлова с детьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган и Оксана Самойлова с дочерью Ариелой Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочери Джигана и Самойловой Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочери Джигана и Самойловой Фото: instagram/samoylovaoxana

Джиган с дочерьми Фото: instagram/samoylovaoxana

Дочери Джигана и Самойловой Фото: instagram/samoylovaoxana

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