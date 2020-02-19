Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз: как выглядят их старшие дети

В семье российского рэпера Джигана и Оксаны Самойловой, которые воспитывают троих дочерей – Ариелу, Лею и Майю – наконец-то родился сын.
Так, мальчика назвали Давид, и артист уже успел поделиться фото с ним на своей странице в Instagram. OBOZREVATEL также собрал фотографии старших детей Джигана и Оксаны.
Джиган и Оксана Самойлова с дочерьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Фото: instagram/iamgeegun
У Джигана родился сын
Фото: instagram/iamgeegun
Джиган и Самойлова стали родителями в четвертый раз
Фото: instagram/iamgeegun
Впервые супруги стали родителями 27 июля 2011 года – тогда Оксана родила Ариелу. В настоящее время девочка уже ходит в школу, регулярно радуя родителей успехами в учебе и художественной гимнастике.
Самойлова с дочерью Ариелой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Самойлова с дочерью Ариелой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган с дочерью Ариелой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Ариела
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Ариела
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Ариела
Фото: instagram/samoylovaoxana
3 сентября 2014-го семья пополнилась Леей. В третий раз Оксана и Джиган стали родителями 27 апреля 2017 года – у них родилась дочь Майя. Отметим, что младшие девочки очень активные и непоседливые, и их проказы нередко становятся материалом для забавных видеороликов, которые Самойлова публикует в своих соцсетях.
Дочь Джигана и Самойловой Лея
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Лея
Фото: instagram/samoylovaoxana
Самойлова с дочерью Леей
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Майя
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Майя
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочь Джигана и Самойловой Майя
Фото: instagram/samoylovaoxana
К слову, супруги души не чают в наследницах и всячески балуют девочек, устраивая для них роскошные вечеринки и преподнося дорогие подарки.
Джиган и Оксана Самойлова с детьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган и Оксана Самойлова с дочерью Ариелой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочери Джигана и Самойловой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочери Джигана и Самойловой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Джиган с дочерьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Дочери Джигана и Самойловой
Фото: instagram/samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Анна Седокова сделала очередное признание о четвертой беременности.
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram