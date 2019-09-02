"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео

Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали возмутили поклонников.
Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки поют песню "Звездное лето".
ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему "с совой"? Откуда взялась сова 🦉?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин
"Не делайте из нее Бога. Какой уж голос в 70 лет. Ерунду не выставляет. Поют две бабушки", "Лайма на старости лет стала кривлякой", "Почему эти старушки не были в Сочи на Новой волне? Как - то странно они себя ведут по отношению к Крутому!? Что не поделили наши красотки с Крутым", - пишут в сети.
Как ране писал OBOZREVATEL, российский шоумен Максим Галкин показал новое видео с участием своей жены, примадонны Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле. Мужчина устроил зажигательный танец с Вайкуле на глазах у своей супруги.
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