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"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео

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Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали возмутили поклонников.

Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки поют песню "Звездное лето".

"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео
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ЗАЛЕТЕЛ НА ДЕНЁК В ЮРМАЛУ ПРОВОДИТЬ ЛЕТО С ДРУЗЬЯМИ!)✈️🌊Было, как всегда, душевно и весело!😂Люблю своих друзей!❤️ Спасибо Лайме и Андрею за прекрасный вечер! А я лечу дальше! Сегодня - Питер!✈️ (Ужас! Перепутал слова в песне!😱Почему "с совой"? Откуда взялась сова 🦉?..) #игорьниколаев @laima_vaikule_official @alla_orfey @maxgalkinru #звездноелето #летоахлето #аллапугачева #лаймавайкуле #максимгалкин

Публикация от Игорь Николаев/Igor Nikolaev (@igor_nikolaev_music)

"Не делайте из нее Бога. Какой уж голос в 70 лет. Ерунду не выставляет. Поют две бабушки", "Лайма на старости лет стала кривлякой", "Почему эти старушки не были в Сочи на Новой волне? Как - то странно они себя ведут по отношению к Крутому!? Что не поделили наши красотки с Крутым", - пишут в сети.

"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео
"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео
"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео
"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео

Как ране писал OBOZREVATEL, российский шоумен Максим Галкин показал новое видео с участием своей жены, примадонны Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле. Мужчина устроил зажигательный танец с Вайкуле на глазах у своей супруги.

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Персоны
Алла Пугачева Лайма Вайкуле
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