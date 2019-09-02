"Две бабушки": Пугачева и Вайкуле возмутили сеть новым видео

Российская певица Алла Пугачева со своей коллегой и подругой Лаймой Вайкуле вызвали возмутили поклонников.

Так, композитор и певец Игорь Николаев разместил на своей странице в Instagram видео, на котором артистки поют песню "Звездное лето".

"Не делайте из нее Бога. Какой уж голос в 70 лет. Ерунду не выставляет. Поют две бабушки", "Лайма на старости лет стала кривлякой", "Почему эти старушки не были в Сочи на Новой волне? Как - то странно они себя ведут по отношению к Крутому!? Что не поделили наши красотки с Крутым", - пишут в сети.

Как ране писал OBOZREVATEL, российский шоумен Максим Галкин показал новое видео с участием своей жены, примадонны Аллы Пугачевой и певицы Лаймы Вайкуле. Мужчина устроил зажигательный танец с Вайкуле на глазах у своей супруги.

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