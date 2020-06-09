ДТП с участием Ефремова: как российские звезды отреагировали на трагедию

Многие российские звезды отреагировали на смертельное ДТП в Москве, виновником которого стал актер Михаил Ефремов.

Так, они поделились своим мнением относительно трагедии в социальных сетях. В связи с этим OBOZREVATEL собрал подборку из комментариев знаменитостей.

Михаил Ефремов Фото: kyiv.ukrainianwall.com

Певица Любовь Успенская опубликовала на личной странице в Instagram пост, в которомпопыталась объяснить состояние Ефремова депрессией и печалью от того, что он остался "без дела" в условиях самоизоляции.

Любовь Успенская и Михаил Ефремов

"Мы разговаривали буквально на днях, хотя обычно он звонит редко. От этого еще грустнее. Что я не услышала в его голосе, в трубке телефона то, что могла бы... Мне кажется, я могла бы помочь. Вытащить его из депрессии и из того состояния печали, которое, как я понимаю сейчас, его тогда охватило. Таким творческим людям, как Миша, сложно оставаться без дела. В условиях самоизоляции это особенно остро чувствовалось... Я не пытаюсь никого защитить. Лишь хочу сказать, что мне больно и обидно, что я не смогла ничего сделать", – написала она.

Телеведущая Ксения Собчак также поддержала Михаила, уточнив, что его поступку нет оправдания.

Михаил Ефремов и Ксения Собчак

"Шлю лучи поддержки Михаилу Ефремову! Я всегда ценила его как актера и яркого человека. Поступку Миши Ефремова нет оправдания и, думаю, он сам сейчас сидит над обломками своей жизни и не понимает, как так мог разрушить ее. Алкоголизм – зло. Многие мои близкие потеряли свою личность и талант в этом недуге", – написала она на личной странице в Instagram.

"Я очень ценю Мишин талант, но не понимаю, зачем в таком состоянии садиться за руль. Как думаете, какой будет исход, для всеми любимого артиста? Человек из той машины скончался в Склифе от травм. Миша, что же ты такой дурак?!" – заявила на своей странице в Instagram актриса Эвелина Бледанс.

Михаил Ефремов и Эвелина Бледанс

Свою точку зрения относительно трагедии выразил и режиссер Никита Михалков, передают "РИА Новости".

"Ужасный, трагичный, несправедливый для семьи погибшего и абсолютно закономерный для ослепленных вседозволенностью и безнаказанностью финал", – сказал он.

Фото: twitter/MBKhMedia

"Я желаю Михаилу Ефремову, чтобы то, что случилось, не случилось", – также написала в своем Twitter-аккаунте журналистка Маргарита Симоньян.

Фото: twitter/M_Simonyan

Певица Юлия Савичева осудила Ефремова за то, что он сел пьяным за руль и стал причиной гибели человека.

"Я не знаю, что происходит в голове человека, считающего абсолютно нормальным садиться за руль пьяным. Мне этого просто не дано. Человек, еле стоящий на ногах, не то что не способен водить, он даже не может нормально говорить! Зачем искушать судьбу? Как дальше жить, играть и вообще творить, зная, что по вине твоей слабости не стало человека, мужа и отца? Не понимаю и не принимаю! Это ужасная трагедия, которой могло бы и не случиться!" – высказалась она на своей странице в Instagram.

"Да, Миша, наверное, не должен был садиться за руль пьяным. Но его нельзя сажать в тюрьму", – заявил актер Алексей Панин.

Как сообщал OBOZREVATEL, 8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Автомобиль под управлением актера выехал на встречную полосу на Смоленской площади, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.

58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения. Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.

Дети Ефремова отреагировали на трагедию. В частности, 19-летняя дочь Михаила Анна-Мария отметила, что ей об этом сообщили журналисты. Сама она не собирается оправдывать отца и крайне разочарована в нем.

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