Российская актриса Екатерина Стриженова и ее муж Александр публично поддержали больную раком Анастасию Заворотнюк.

Так, они отказались от статуэтки "Пара года" в пользу знаменитости и ее супруга Петра Чернышева. А также произнесли со сцены трогательные слова, сообщает HB Style.

Анастасия Заворотнюк Фото: ru.hellomagazine.com

"Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову... Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно им", – сказали Стриженовы.

Екатерина и Александр Стриженовы, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев

Отмечается, что в 2020 году церемония впервые за 12 лет прошла без Заворотнюк и Чернышева. Год назад фигурист и актриса вели церемонию, а также выиграли номинацию "Творческая пара года".

Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Фото: versiya.info

Как сообщал OBOZREVATEL:

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