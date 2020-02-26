Российская актриса Екатерина Стриженова и ее муж Александр публично поддержали больную раком Анастасию Заворотнюк.
Так, они отказались от статуэтки "Пара года" в пользу знаменитости и ее супруга Петра Чернышева. А также произнесли со сцены трогательные слова, сообщает HB Style.
Анастасия Заворотнюк
Фото: ru.hellomagazine.com
"Есть пара, для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову... Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно им", – сказали Стриженовы.
Екатерина и Александр Стриженовы, Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Отмечается, что в 2020 году церемония впервые за 12 лет прошла без Заворотнюк и Чернышева. Год назад фигурист и актриса вели церемонию, а также выиграли номинацию "Творческая пара года".
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев
Фото: versiya.info
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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