Главная Новости
13 апреля • обновлено в 06:05
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Донбасс – Украина, а Крым – "поживем – увидим": как 47-летний Шнуров высказывался о Путине и Украине

1.4т
Читать материал на украинском

Российский музыкант, лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров 13 апреля отмечает свой день рождения. Ему исполняется 47 лет.

Как известно, Шнуров не раз выступал с критикой российской власти. В день рождения артиста OBOZREVATEL вспоминал, как Сергей Шнуров выражал свою политическую позицию и почему его слова в отношении аннексии Крыма спровоцировали скандал в России.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

wikipedia.org

Так, лидер группы "Ленинград" еще в 2000-х выступал с критикой провластной партии "Единая Россия", он принципиально не ходит на выборы, считая, что в современной России нет гражданского общества.

Свою политическую позицию в отношении Украины и Крыма Шнуров как-то объяснил так: "Позиция очень простая: и это тоже пройдет. Это не навсегда: и эти люди не навсегда, и конфликт не навсегда, все это… Если на каждую такую штуку обращать внимание… Мне 42 года. Я жил в другой стране – с другими деньгами, с другими ценностями, и если бы я искренне верил во всю ту ***ню, про которую мне каждый раз говорили, я бы сошел с ума. Почему я сейчас должен относиться к тому, что говорится, всерьез? Я знаю, что надо держаться подальше от всей этой ***ни. Моя позиция заключается в том, что в политике правды нет. Те люди, которые ищут в политическом поле истину, – просто глупцы. Политика – это наколка, и это нужно понимать".

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

кадр YouTube

А в марте 2020 года в интервью Тине Канделаки в эфире радиостанции "Комсомольская правда" Сергей Шнуров в ответ на вопрос "Крым наш?" после некоторой паузы и раздумий сказал: "Поживем – увидим". Также на вопрос "Донбасс – это Украина?" музыкант ответил "Да".

При этом он отметил, что считает украинцев большими друзьями России, нежели сирийцев, а Путин "был красавчиком до того момента, как пошел в политику".

Слова Шнурова вызвали критику в его адрес в России, ведь такая политическая позиция полностью не соответствует официальной позиции Кремля. Там не раз заявляли, что считают вопрос о Крыме закрытым.

Сергей Шнуров

Сергей Шнуров

spbdnevnik.ru

К тому же усложняет ситуацию тот факт, что Сергей Шнуров с февраля 2019 года входит в Общественный совет при комитете Госдумы России по культуре.

Так, лидер ЛДПР Владимир Жириновский жестко раскритиковал Шнурова за его неоднозначную реакцию на вопрос о Крыме.

"Одного товарища спросили, он из артистов: "Крым наш?" Он молчит. Все! Он уже себя закопал. Куда ты идешь в политику? Если певец – пой песни, парикмахер должен своим делом заниматься, банщик и так далее", – высказался Жириновский.

Владимир Жириновский

Владимир Жириновский

eadaily.com

Однако сам Шнуров не стал молчать и резко ответил Жириновскому. В новом едком стихе музыкант заявил, что Жириновский пытается напомнить о себе лишний раз, но "его время уже вышло".

"Тень встает из прошлого, из века. В суд бы подал, чтоб наверняка, но нет. Он с трибуны кукарекал, чтоб не забывали старика. Перья распустил он, так же пышно. Был подъем, теперь пошел на спад. Понимая то, что время его вышло, старый клоун шутит невпопад", – написал в частности он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Сергей Шнуров посвятил стих Владимиру Путину и высмеял решение об обнулении президентских сроков в России.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Алина Мельник
Тема
Аннексия Крыма
Персоны
Владимир Жириновский Владимир Путин Сергей Шнуров
Место
Россия
Теги
день рождения Донбасс политика Новости России Крым музыка шоу шоу-бизнес люди
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
3
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Шоу Люди

Коронавирус. Самое важное

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги