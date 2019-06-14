Дональду Трампу – 73: как выглядел до президентства

Президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает 73-ий день рождения. Мировое сообщество знало его имя еще задолго до того, как он стал руководить страной.

OBOZREVATEL предлагает читателю узнать, как выглядел Трамп до президентства, чем прославился и занимался в молодости.

Дональд Джон Трамп родился в 1946 году в Массачусетсе. Он был милым, но неспокойным и даже гиперактивным мальчиком. Подростком пошел в военную академию в Нью-Йорке, после которой отправился в бизнес-школу.

Маленький Дональд Трамп wikipedia

Дональд Трамп в 2019 году Instagram@whitehouse

В книге "Искусство заключать сделки" Трамп вспоминал, что задумывался о поступлении в киношколу, но все же решил, что "недвижимость — это более прибыльный бизнес". Тем более, в этой сфере работал его отец.

Дональд Трамп с родителями wikipedia

Дональд Трамп в военной форме wikipedia

После бизнес-школы Дональд сосредоточился на строительстве домов для среднего класса. В фирме отца он начал головокружительную карьеру, а популярность ему принесли реконструкция отеля "Коммодор" и открытие гостиницы Grand Hyatt.

Дональд Трамп и отец wikipedia

Трамп в молодости donaldjdumb

Сталкивался будущий президент и с трудностями: он не мог погашать займы из-за финансового кризиса. В 1991 году он даже оказался на грани банкротства, но смог найти решение, отдав половину доли держателям облигаций в обмен на выгодные условия выплат по займам.

Дональд Трамп в строительном бизнесе (Trump Tower в руках) dailymail

Молодой Дональд Трамп pinterest

Он пробовал себя в разных сферах, в прессе его имя мелькало часто. Кроме успешного бизнеса Дональд Трамп выпускал книги, шоу "Кандидат", посещал телевидение, радио и конкурсы красоты.

Дональд Трамп - успешный предприниматель

Судя по скандалам, будущий президент был неравнодушен к женщинам. Ему приписывают десятки любовниц, он состоял в трех браках, одним из которых является нынешний с Меланией.

Первые две жены Ивана и Марла подарили ему четверых детей: мальчиков Эрика и Дональда, и дочерей Тиффани и Иванку, которая сейчас является его незаменимой советчицей во многих делах.

Дональд и Ивана donaldjdumb.com

Дональд и Ивана Трамп donaldjdumb.com

donaldjdumb.com

Марла Мейплс и Трамп donaldjdumb.com

Второй брак Трампа donaldjdumb.com

Дональд и Мелания с Клинтонами donaldjdumb.com

Свадьба Дональда и Мелании LiveJournal

Дональд и Мелания Трамп JetSetter

Дональд и Мелания Трамп (2019) Instagram@melaniatrump.style

Дональд Трамп в 2019 году Instagram@whitehouse

Как сообщал OBOZREVATEL, первая леди США Мелания Трамп была известной и высокооплачиваемой моделью. Она не стеснялась участвовать в эротических фотосессиях. А сейчас во всем мире в ней признают эталон вкуса и утонченности. В 2019 году ее пригласили в Украину для участия в финале конкурса красоты.

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