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"Дочку заставлю надеть!" Тодоренко поделилась подробностями свадьбы

1.6т Читать материал на украинском

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась подробностями своей свадьбы. Так, артистка рассказала о том, что ее свадебное платье было создано всего за три недели.

Кроме того,Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимками со свадьбы.

Влад Топалов и Регина Тодоренко

Влад Топалов и Регина Тодоренко

instagram.com/reginatodorenko

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"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год, но это не про меня. По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть", - написала Тодоренко.

#свадебноеПлатье @edem.official Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест 👰🙈, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! 😆но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво 😍! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом ещё и свою дочку , и внучку заставлю надеть 😈 Отдельная благодарность за помощь в создании образа невесты 👰 #моему стилисту @alisaboha А ещё у меня была дилемма: я все никак не могла определиться какое фото ставить на обложку журнала, замучила всю редакцию #ОК и свою семью! И теперь хочу спросить у вас, какое фото лучше - 1 или 2????? ГОЛОСУЙТЕ, пожалуйста 😇 #свадьбатт

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko)

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Персоны
Регина Тодоренко Влад Топалов
Тег
свадьба
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