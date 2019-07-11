"Дочку заставлю надеть!" Тодоренко поделилась подробностями свадьбы

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась подробностями своей свадьбы. Так, артистка рассказала о том, что ее свадебное платье было создано всего за три недели.
Кроме того,Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимками со свадьбы.
Влад Топалов и Регина Тодоренко
instagram.com/reginatodorenko
"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год, но это не про меня. По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть", - написала Тодоренко.
#свадебноеПлатье @edem.official Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , тк времени было всего 3 недели, что нетипично для невест 👰🙈, ведь обычно мы все планируем за полгода-год! 😆но это не про меня) По-моему, получилось сказочно красиво 😍! Я чувствовала себя Джульеттой в своём свадебном платье. Мне кажется, оно подчёркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом ещё и свою дочку , и внучку заставлю надеть 😈 Отдельная благодарность за помощь в создании образа невесты 👰 #моему стилисту @alisaboha А ещё у меня была дилемма: я все никак не могла определиться какое фото ставить на обложку журнала, замучила всю редакцию #ОК и свою семью! И теперь хочу спросить у вас, какое фото лучше - 1 или 2????? ГОЛОСУЙТЕ, пожалуйста 😇 #свадьбатт
Как сообщал OBOZREVATEL:
5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.
Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.
В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.
Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Флоренции, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Сорренто.
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