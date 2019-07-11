"Дочку заставлю надеть!" Тодоренко поделилась подробностями свадьбы

Украинская певица Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, поделилась подробностями своей свадьбы. Так, артистка рассказала о том, что ее свадебное платье было создано всего за три недели.

Кроме того,Тодоренко на своей странице в социальной сети Instagram поделилась снимками со свадьбы.

Влад Топалов и Регина Тодоренко instagram.com/reginatodorenko

"Мое платье разрабатывали нереальные мастера со скоростью света , так как времени было всего 3 недели, что нетипично для невест, ведь обычно мы все планируем за полгода-год, но это не про меня. По-моему, получилось сказочно красиво! Я чувствовала себя Джульеттой в своем свадебном платье. Мне кажется, оно подчеркивает всю легкость и воздушность моего характера. Простите за излишнее хвастовство, но я знаю точно, что это платье буду хранить вечность , а потом еще и свою дочку, и внучку заставлю надеть", - написала Тодоренко.

Как сообщал OBOZREVATEL:

5 декабря Регина родила первенца от Влада Топалова.

Спустя несколько месяцев после родов пара раскрыла имя сына.Мальчика назвали Михаилом в честь отца Топалова. Сами же родители называют сына Майклом.

В мае 2019 года Регина рассказала, что они с Владом намерены пышно отпраздновать свадьбу.

Пара долго выбирала место проведения праздника, в итоге они остановились на Флоренции, Италия. Также рассматривались варианты Тоскана и Сорренто.

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