Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой
Дочь Заворотнюк рассказала, как переживает из-за болезни матери (коллаж – Versiya.info).
Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые откровенно рассказала, как пережила процесс лечения матери от рака.
Девушка редко комментирует состояние Заворотнюк. Теперь же на личной странице в Instagram она высказалась, что болезнь матери "подкосила" ее и последние полтора года жизни стали для нее тяжелыми и показали, насколько она оказалась слабой.
"Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства. Мне казалось, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, произошло очень много событий, и я поняла, насколько могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями", – разоткровенничалась девушка.
Анастасия и Анна Заворотнюк "Комсомольская правда"
Также девушка указала, что тема болезни матери является для нее "святой" – семья Анастасии Заворотнюк "молится, надеется и верит" в ее исцеление.
"Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "Дорогу осилит идущий", – отметила Анна.
Анна Заворотнюк отказалась комментировать состояние матери Instagram Анны Заворотнюк
Подписчики девушки поддержали ее, пожелав терпения и сил. Многие также похвалили девушку за то, что она при любых обстоятельствах остается человеком.
"Вы правы, Аня, приходится жить и преодолевать все на свете. Раз уж живем, то должны сохранять достоинство, оставаться человеком. Трудности проходят, и приходит счастье. Вам и вашей семье сил и здоровья"; – отметили подписчики.
Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк
Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк
Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.