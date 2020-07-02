Старшая дочь онкобольной актрисы Анастасии Заворотнюк Анна впервые откровенно рассказала, как пережила процесс лечения матери от рака.

Девушка редко комментирует состояние Заворотнюк. Теперь же на личной странице в Instagram она высказалась, что болезнь матери "подкосила" ее и последние полтора года жизни стали для нее тяжелыми и показали, насколько она оказалась слабой.

"Хочу вам сказать, что всю свою жизнь я считала себя очень сильным человеком, на которого не влияют стрессы и обстоятельства. Мне казалось, что я могу преодолеть абсолютно все. Но за эти полтора года моя жизнь очень сильно изменилась, произошло очень много событий, и я поняла, насколько могу быть слабой, ранимой и порой неспособной управлять своими эмоциями", – разоткровенничалась девушка.

Анастасия и Анна Заворотнюк "Комсомольская правда"

Также девушка указала, что тема болезни матери является для нее "святой" – семья Анастасии Заворотнюк "молится, надеется и верит" в ее исцеление.

"Страхи за близких, проблемы и стрессовые ситуации есть у каждого из нас, и это нормально. Но мы должны понимать, что это наш путь, который мы все равно должны преодолеть. Ведь не зря говорят: "Дорогу осилит идущий", – отметила Анна.

Анна Заворотнюк отказалась комментировать состояние матери Instagram Анны Заворотнюк

Подписчики девушки поддержали ее, пожелав терпения и сил. Многие также похвалили девушку за то, что она при любых обстоятельствах остается человеком.

"Вы правы, Аня, приходится жить и преодолевать все на свете. Раз уж живем, то должны сохранять достоинство, оставаться человеком. Трудности проходят, и приходит счастье. Вам и вашей семье сил и здоровья"; – отметили подписчики.

Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк

Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк

Дочь Заворотнюк о болезни матери: жизнь изменилась, я оказалась слабой Instagram Анны Заворотнюк

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