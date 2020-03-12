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12 марта • обновлено в 16:39
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Дочь Заворотнюк неожиданно рассказала о своих страданиях

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Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о том, что переживает сложный период в своей жизни. Так, она заявила, что "боль живет в ней каждую секунду".

Об этом Анна Заворотнюк написала на своей странице в социальной сети Instagram.

"Боль живет во мне каждую секунду": дочь Заворотнюк рассказала о своих страданиях

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала девушка.

До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять своё отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, тёплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму. Интересно ли вам дальше будет читать мои мысли и размышления о самых разных темах,проблемах? Мечтать вместе? Нашли ли вы этот "коннект" с моим внутренним миром? Будет ли вам интересно читать дальше обо мне и больше узнавать друг друга?✨🤍

Публикация от @ anna_zavorotnyuk

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Мария Дидык
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