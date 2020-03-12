Дочь Заворотнюк неожиданно рассказала о своих страданиях

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о том, что переживает сложный период в своей жизни. Так, она заявила, что "боль живет в ней каждую секунду".
Об этом Анна Заворотнюк написала на своей странице в социальной сети Instagram.
instagram.com/anna_zavorotnyuk
"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала девушка.
До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять своё отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить. Могу сказать, что мне действительно захотелось выплескивать свои мысли вам. Пытаюсь найти точку опоры, и чувствую, что вы мне в этом помогаете своей отдачей, тёплыми словами и молитвами за мою самую лучшую на свете маму. Интересно ли вам дальше будет читать мои мысли и размышления о самых разных темах,проблемах? Мечтать вместе? Нашли ли вы этот "коннект" с моим внутренним миром? Будет ли вам интересно читать дальше обо мне и больше узнавать друг друга?✨🤍
Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание – опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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