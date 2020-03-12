Дочь Заворотнюк неожиданно рассказала о своих страданиях

Дочь российской актрисы Анастасии Заворотнюк, которая борется с раком, Анна рассказала о том, что переживает сложный период в своей жизни. Так, она заявила, что "боль живет в ней каждую секунду".

Об этом Анна Заворотнюк написала на своей странице в социальной сети Instagram.

instagram.com/anna_zavorotnyuk

"До последних нескольких дней у меня не было ни желания, ни сил выходить на связь с миром, я закрылась в своей ракушке. Но я пытаюсь преодолеть это состояние, стать сильнее и менять свое отношение к ситуации. Боль живет во мне каждую секунду, и поверхностные суждения некоторых людей, которые не приведи Господь когда нибудь столкнуться с подобными ударами судьбы, не имеют права меня судить", - написала девушка.

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