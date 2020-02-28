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28 февраля • обновлено в 16:03
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Дочь Успенской потребовала миллион за раскрытие правды о певице

4.3т
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина готова рассказать всю правду о своей матери за миллион рублей.

Об этом сообщает издание Starhit.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

КП

Новости
Стало известно, сколько заработала Успенская на шоу Собчак

В частности, сообщается, что Татьяну приглашают стать героиней нового шоу, где она должна будет рассказать не самые приятные вещи об артистке.

"За Таней ведут охоту работники телевидения. Они идут на многое, лишь бы заполучить ее в свои руки. Сейчас Плаксина проживает в Лос-Анджелесе. За ней следят американские стрингеры, которых наняла российская сторона. Ей предлагают деньги, пытаются "обработать" на психологическом уровне. Как говорится, цель оправдывает средства. Звонят также Любе, ее представителям. Возможно, мы увидим еще не одно шоу с участием Тани", говорит руководитель детективного агентства Максим Заболотный, помогающий артистке уладить вопросы, связанные с дочерью.

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

Татьяна Плаксина и Любовь Успенская

vokrug.tv

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, певица Любовь Успенская назвала журналистку Ксению Собчак "продажной" и пожаловалась, что та устроила "хайп" на ее семейной драме.

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Автор
Анна Михно
Персона
Любовь Успенская
Место
Россия
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