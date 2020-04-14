Дочь Урганта показала пикантное фото с афроамериканцем

Дочь российского ведущего Ивана Урганта Эрика Кикнадзе опубликовала пикантное фото со своим парнем Мусой.

Снимками девушка поделилась на своей странице в социальной сети Instagram.

Пара живет в Нью-Йорке. На фото Эрика позировала в мини-платье от Dior на кровати. Она обнимала Мусу, который предстал с голым торсом. На парне были только бежевые штаны и фиолетовая бандана.

Ранее, как писал OBOZREVATEL, в сети заговорили о том, что старшая дочь российского телеведущего Ивана Урганта Эрика выходит замуж за темнокожего парня по имени Муса.

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