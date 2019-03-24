Дочь Началовой написала письмо любимой маме

Отец певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности, Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь артистки Вера написала письмо, обращенное к матери.
Он также признался, что девочка очень переживает смерть самого близкого человека, пишет "КП".
Teleprogramma.pro
"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала. Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье", - говорит Началов.
В письме Вера написала о том то, что чувствует сейчас. Однако отец Началовой не стал раскрывать детали послания.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Юлия Началова была госпитализирована 11 марта из-за резкого подъема уровня сахара в крови и подагры.
Из-за ухудшения состояния певицу ввели в кому, у нее начали отказывать внутренние органы. Со временем стало известно об острой почечной недостаточности.
Позже медики зафиксировали серьезные осложнения у артистки.
16 марта Началову срочно прооперировали из-за угрозы нового абсцесса на ноге. Через несколько часов после операции Юлия скончалась.
Результатом смерти ранее называли отек легких и мозга, которые возникли при осложнении болезни.
21 марта певицу похоронили и назвали причину смерти после вскрытия. Началова не пережила вторую волну сепсиса.
Узнай первым, кто выиграет "Евровидение-2019" в нашем Instagram!