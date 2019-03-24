Дочь Началовой написала письмо любимой маме

Отец певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности, Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь артистки Вера написала письмо, обращенное к матери.

Он также признался, что девочка очень переживает смерть самого близкого человека, пишет "КП".

Teleprogramma.pro

"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала. Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье", - говорит Началов.

В письме Вера написала о том то, что чувствует сейчас. Однако отец Началовой не стал раскрывать детали послания.

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