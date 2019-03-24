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Дочь Началовой написала письмо любимой маме

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Отец певицы Юлии Началовой, которая умерла 16 марта от острой сердечной недостаточности, Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь артистки Вера написала письмо, обращенное к матери.

Он также признался, что девочка очень переживает смерть самого близкого человека, пишет "КП".

Дочь Началовой написала письмо любимой маме

Teleprogramma.pro

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"Переживает, но держится. Характер проявила, истерик никаких. Письмо ей написала. Верочка, конечно, уже становится взрослой. Она такая красотка. Очень хорошо рисует, очень артистичная. Все будет нормально. Было бы здоровье", - говорит Началов.

В письме Вера написала о том то, что чувствует сейчас. Однако отец Началовой не стал раскрывать детали послания.

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