Дочь Майкла Джексона рассталась с бойфрендом: что стало причиной

Дочь покойного американского певца Майкла Джексона Пэрис рассталась с возлюбленным Габриэлем Гленном после двух лет отношений.

Об этом стало известно вскоре после премьеры финального эпизода документального сериала Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn, который вышел 4 августа на Facebook. В нем Пэрис призналась, что между ней и ее 23-летним бойфрендом часто возникали разногласия.

"Характерной чертой Овнов является то, что мы очень нетерпеливы. Если говорить о людях, которых мы любим, или то, о чем мы заботимся, у нас есть терпение святых. Но это очень интересная динамика. Мы оба очень упрямые. Я всегда знала, что я упрямая, и знала, что он упрямый, потому что он Телец", – поделилась 22-летняя Пэрис.

Пэрис Джексон и Габриэль Гленн Grazia

При этом девушка считает Габриэля свою родственной душой. По ее словам, парень положительно повлиял на нее, и она не может представить свою жизнь без него.

"Габриэль показал мне, что любовь существует, и не только в кино. И она не такая красивая, как кажется в кино, – она может быть безобразной, а может быть и более красивой, чем описано в фильмах. С ним я не чувствую себя такой одинокой", – добавила Джексон.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Пэрис Джексон призналась, что искалечила себя, чтобы отвлечься от эмоциональной боли после смерти отца.