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29 декабря • обновлено в 13:28
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Дочь Кузьмы трогательно рассказала об отношениях с отцом и о муже

1.3т
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Дочь украинского музыканта и лидера группы "Скрябин" Андрея Кузьменко, которая недавно вышла замуж, рассказала о своих отношениях с отцом.

Так, по словам девушки у них были очень теплые и доверительные отношения. Она отметила, что ее супруг понравился бы ее отцу.

Кузьма Скрябин с дочкой

Кузьма Скрябин с дочкой

Новости
Дочь Кузьмы "Скрябина" вышла замуж: что известно о ее муже

"Мы с папой всегда очень доверяли друг другу. Мы были очень близки, поэтому он бы однозначно хорошо отнесся к моему мужу", – сказала Барбара Кузьменко.

Также Барбара поделилась историей о том, как Виктор сделал ей предложение руки и сердца.

"Предложение было очень романтичным, поскольку оно было в том месте, где мы впервые увиделись. Это был сюрприз, впрочем, я уже два месяца понимала, что это произойдет, поскольку, нашла в телефоне скрины с кольцами", – рассказала девушка.

Дочь Кузьмы трогательно рассказала об отношениях с отцом и о муже

Instagram @svitsketv

Дочь Кузьмы трогательно рассказала об отношениях с отцом и о муже

instagram.com/miss___mariya

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 февраля 2015 года Андрей Кузьменко разбился в автокатастрофе, когда возвращался с концерта в Кривом Роге. Ежегодно в день смерти и день рождения украинцы трогательно вспоминают музыканта.

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Автор
Мария Дидык
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