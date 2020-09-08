Дочь Ефремова заметили на митинге в Беларуси. Фото

Анну Марию Ефремову заметили на митинге в Беларуси.
19-летнюю дочь российского актера Михаила Ефремова Анну Марию заметили на митинге в Минске (Беларусь) с флагом ЛГБТ-сообщества.
Фото девушки на акции протеста опубликовало издание "Радыё Свабода". На нем дочь артиста позирует с любимой на фоне спецтехники и силовиков. Также Анна Мария на своей странице в Instagram показала снимок, на котором целуется с девушкой (фото смотрите ниже).
Ранее дочь Ефремова в сториз призналась, что "полулегально пересекла границу" России и Беларуси ради того, чтобы принять участие в женском протестном марше.
Дочь Ефремова с любимой. svaboda.org
Отметим, что Анна Мария считает себя небинарною персоной. Она часто говорит о себе в мужском роде.
Дочь Ефремова целуется с девушкой. Instagram Анна Мария Ефремова
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, будучи в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего произошло лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов, умер на следующее утро, 9 июня.
Выяснилось, что Ефремов пытался покончить с собой после ДТП.
Окончательный приговор вынесут артисту 8 сентября. Ефремов отметил, что если его посадят на этот срок – он не доживет до освобождения.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!