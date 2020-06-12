Дочь Ефремова публично обматерила Малахова после ДТП с отцом

Дочь Михаила Ефремова Анна-Мария нецензурно высказалась об Андрее Малахове после выпуска программы "Прямой эфир", в которой обсуждалось ДТП с участием ее отца.
Так, в своем Twitter-аккаунте девушка выразила недовольство тем, что телеведущий предположил: проблемы с алкоголем у актера могли возникнуть из-за ее сексуальной ориентации. Девушка отметила, что Малахов не имеет права обвинять ее в безответственном поведении родителей.
Анна-Мария Ефремова и Андрей Малахов
"Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знала, что ты у*бок. Но не думала, что ты у*бок в такой степени", – заявила Анна-Мария.
Twitter Анны-Марии Ефремовой
Напомним: ранее дочь Ефремова заявила о своей бисексуальности и склонности к трансгендерности. Она призналась, что мечтает завести однополую семью, усыновить ребенка, а также оставить Россию и поехать жить в Англию.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 июня российский актер Михаил Ефремов, находясь в нетрезвом состоянии, стал участником смертельного ДТП в центре Москвы. Его автомобиль выехал на встречную полосу, после чего последовало лобовое столкновение с одной из машин.
58-летний Сергей Захаров – водитель автомобиля, в который врезался Ефремов – умер утром 9 июня от внутреннего кровотечения.
Позже стало известно о его последних словах незадолго до смерти.
Супруга Захарова заявила, что семья артиста, которая обещала оказать помощь после трагедии, так и не вышла с ними на связь.
Таганский суд Москвы принял решение отпустить Михаила Ефремова под домашний арест до 9 августа.
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