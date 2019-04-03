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/Люди

"До слез!" Вакарчук растрогал мощной речью о пленных моряках

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Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сорвал овации мощной речью о пленных украинских моряках.

С соответствующим заявлением он выступил во время концерта в Одессе под лозунгом "#СвоїхНеКидаємо", видео опубликовано на официальной страницы коллектива в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"То, что случилось с украинскими моряками в Керченском проливе – это абсолютно циничный, агрессивный пример поведения. То, как мы переживали все, что их взяли в плен абсолютно вне всяких правил, вне всяких законов… Но главное то, как наши моряки ведут себя сейчас", – сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

скриншот

Он отметил, что каждого украинца переполняет чувство гордости. "Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, за наши ценности".

"Я лично горжусь ими. Почему я это сказал, потому что в этом зале сидят некоторые родители пленных моряков, которые нуждаются сегодня в нашей поддержке. Для того быстрее вернуться живыми и невредимыми. Я уверен, что это скоро произойдет", – добавил Вакарчук.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале родителей пленников за то, что те воспитали таких детей.

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"У того парня, которого зовут Василий Сорока, его отец сегодня тут и у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим! Я очень очень-очень горжусь Вами. Хотел бы пожать вам руку", – резюмировал он и обнялся с отцом пленного моряка.

Пользователей сети выступление Вакарчука растрогало до слез. "До слез", "Гордость и уважение", "Молодец! Слава Украине!" – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

"До слез!" Вакарчук растрогал мощной речью о пленных моряках

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Персона
Святослав Вакарчук
Место
Украина
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
Мозг нужно было подключать раньше.а не сейчас сопли распускать. Вернутся украинские мореки лет через семь. Если с голоду не сдохнут раньше
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Xoзяин Xoxлов
Xoзяин Xoxлов
Что бы стать героем нынешней Украины обязательно быть трусом и предателем. Так же приветствуется умение глубоко лизнуть дупу хозяину.
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Крымский Москаль
Крымский Москаль
До слёз... Плакаю... ((( А нехрен на чужой территории шароёбится без разрешения. )))
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