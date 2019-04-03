"До слез!" Вакарчук растрогал мощной речью о пленных моряках

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сорвал овации мощной речью о пленных украинских моряках.
С соответствующим заявлением он выступил во время концерта в Одессе под лозунгом "#СвоїхНеКидаємо", видео опубликовано на официальной страницы коллектива в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).
"То, что случилось с украинскими моряками в Керченском проливе – это абсолютно циничный, агрессивный пример поведения. То, как мы переживали все, что их взяли в плен абсолютно вне всяких правил, вне всяких законов… Но главное то, как наши моряки ведут себя сейчас", – сказал Вакарчук.
Святослав Вакарчук
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Он отметил, что каждого украинца переполняет чувство гордости. "Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, за наши ценности".
"Я лично горжусь ими. Почему я это сказал, потому что в этом зале сидят некоторые родители пленных моряков, которые нуждаются сегодня в нашей поддержке. Для того быстрее вернуться живыми и невредимыми. Я уверен, что это скоро произойдет", – добавил Вакарчук.
Он поблагодарил всех присутствующих в зале родителей пленников за то, что те воспитали таких детей.
"У того парня, которого зовут Василий Сорока, его отец сегодня тут и у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим! Я очень очень-очень горжусь Вами. Хотел бы пожать вам руку", – резюмировал он и обнялся с отцом пленного моряка.
Пользователей сети выступление Вакарчука растрогало до слез. "До слез", "Гордость и уважение", "Молодец! Слава Украине!" – написали пользователи.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.
Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.
27 ноября оккупационные власти Крыма начала избирать меру пресечения украинским военнопленным морякам. 15 украинских моряков были арестованы на два месяца.
28 ноября Киевский районный суд Симферополя на два месяца арестовал девять офицеров ВМС.
Все 24 захвачены украинские моряки признали себя военнопленными.
В России предположили, что обмен украинских моряков может произойти уже в 2019 году, однако не раньше чем президентские выборы в Украине.
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