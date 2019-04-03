"До слез!" Вакарчук растрогал мощной речью о пленных моряках

Лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук сорвал овации мощной речью о пленных украинских моряках.

С соответствующим заявлением он выступил во время концерта в Одессе под лозунгом "#СвоїхНеКидаємо", видео опубликовано на официальной страницы коллектива в Facebook (чтобы посмотреть ролик, проскролльте до конца страницы).

"То, что случилось с украинскими моряками в Керченском проливе – это абсолютно циничный, агрессивный пример поведения. То, как мы переживали все, что их взяли в плен абсолютно вне всяких правил, вне всяких законов… Но главное то, как наши моряки ведут себя сейчас", – сказал Вакарчук.

Святослав Вакарчук скриншот

Он отметил, что каждого украинца переполняет чувство гордости. "Тогда мы понимаем, что такое бороться за Украину, за наши ценности".

"Я лично горжусь ими. Почему я это сказал, потому что в этом зале сидят некоторые родители пленных моряков, которые нуждаются сегодня в нашей поддержке. Для того быстрее вернуться живыми и невредимыми. Я уверен, что это скоро произойдет", – добавил Вакарчук.

Он поблагодарил всех присутствующих в зале родителей пленников за то, что те воспитали таких детей.

"У того парня, которого зовут Василий Сорока, его отец сегодня тут и у него сегодня день рождения. Давайте его поздравим! Я очень очень-очень горжусь Вами. Хотел бы пожать вам руку", – резюмировал он и обнялся с отцом пленного моряка.

Пользователей сети выступление Вакарчука растрогало до слез. "До слез", "Гордость и уважение", "Молодец! Слава Украине!" – написали пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины, после чего Россия применила оружие и захватила три судна.

Все 24 члена их экипажей попали в плен, трое моряков получили ранения.

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