МоваЯзык

Топ-темы:

Для обложки нового альбома Кароль создал скульптуру автор памятника Пабло Пикассо

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
463
Для обложки нового альбома Кароль создал скульптуру автор памятника Пабло Пикассо

Кароль показала обложку нового альбома со своей скульптурой. коллаж.

Украинская певица Тина Кароль представила обложку музыкального альбома "Найти своих", приуроченному к 15-летию ее творческой деятельности. Новую пластинку артистки украсил снимок скульптуры украинского художника Владимира Цисарыка.

Соответствующее фото и видео создания этого творения знаменитость опубликовала на личной странице в Instagram (чтобы просмотреть ролик, доскролльте новость до конца).

Отметим, что скульптура была создана в виде портрета Тины Кароль, обрамленного в ангельские крылья, которые едва касаются кончиком пера земли. Сама певица призналась, что она символизирует простую истину: "Ты можешь устоять даже на хрупком крыле, если твой собственный мир полн и стоик".

Кароль показала обложку нового альбома со своей скульптурой (Instagram Тины Кароль)

Кароль показала обложку нового альбома со своей скульптурой (Instagram Тины Кароль)

"Я хотел создать что-то легкое и воздушное, чтобы оно чуть касалось земли. У нас с Тиной схожие идеи творчества: только у нее они выражены звуком во времени, а у меня формами в пространстве, – это легкость и мощь. Легкие формы и сильные идеи. Тина Кароль – особенная певица, которая одновременно является и творцом, и музой", – заявил Цисарык.

Владимир Цисарык – украинский скульптор, монументалист. Работает с бронзой и камнем. Самыми известными его работами являются памятники художнику Пабло Пикассо, писателю Леопольду фон Захер-Мазоху, драматургу Владимиру Винниченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская певица Тина Кароль и всемирно известный рэпер Snoop Dogg презентовали совместный трек Blow Your Mind.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Украинашоу-бизнесшоуТина Кароль
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Шоу
  3. Люди