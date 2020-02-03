Бабушка до сих пор не знает: как живет семья Децла через год после его смерти

Российский рэпер Децл умер год назад, 3 февраля 2019 года от остановки сердца после концерта в Ижевске. Ему было 35 лет.
О том, как живет семья Децла после его смерти, как пережили трагедию его жена, сын и родители, – читайте далее в материале OBOZREVATEL.
Децл (Кирилл Толмацкий)
instagram.com/juzeppejostko
Так, Децл (Кирилл Толмацкий) был женат на бывшей модели из Нижнего Новгорода Юлии Киселевой. В 2005 году в семье родился сын Антоний.
Сейчас мальчику 14 лет. Внезапная смерть отца стала тяжелым испытанием для Антония. Он не только лишился близкого человека, но и оказался втянут в конфликт за наследство рэпера.
Децл и его жена Юлия Толмацкая
instagram.com/juzeppejostko
Как известно, жена Децла Юлия Толмацкая и его отец Александр Толмацкий не смогли поделить имущество артиста. Из-за сильной ссоры Юлия даже запретила родителям Децла общаться с их единственным внуком Антонием.
Децл с сыном
instagram.com/juzeppejostko
Децл с семьей
instagram.com/juzeppejostko
По этой причине Александр Толмацкий заподозрил, что внук может оказаться не родным для него, поэтому сейчас требует провести ДНК-тест, чтобы удостовериться в родстве с Тони.
По его словам, Юлия уходила от Кирилла, а рожала и вовсе на непонятной квартире в Санкт-Петербурге. Толмацкий говорит, что якобы в свидетельство о рождении Тони не вписан отец.
Отец Децла Александр Толмацкий
facebook.com/alexandertolmatskiy
Отметим, сам Децл последние 15 лет своей жизни не общался с родным отцом после того, как тот ушел из семьи. И сын Децла, Антоний, впервые увидел своего деда на церемонии прощания с рэпером. Дедушка и внук стали общаться, но спустя несколько недель разразился скандал – Юлия отказалась общаться с Толмацкими и запретила делать это сыну.
Отец Децла Александр Толмацкий
Кадр телеканала "Россия 1"
Она вместе с сыном съехала с квартиры Децла. Теперь жильем распоряжается мать музыканта Ирина Толмацкая, которая верит, что со временем невестка все же захочет общаться с родителями своего покойного возлюбленного.
К слову, мама музыканта говорит, что переживает смерть сына, заполняя пустоту делами: выпуском книги, коллекции одежды, проектированием памятника Децлу.
Децл и его мама Ирина Толмацкая
instagram.com/irinatolmatskaya
Она призналась, что бабушка Децла до сих пор не знает, что внук умер: пожилая женщина плохо слышит и понимает. "Болезнь Альцгеймера никто не отменял. Мама до сих пор не знает, что случилось с ее любимым внуком", – сказала она изданию "Стархит".
Мама Децла Ирина Толмацкая
instagram.com/irinatolmatskaya
"Тони с Юлей практически сразу переехали, – говорит Ирина Толмацкая. – Никто их не выгонял, честное слово. Мне чисто по-женски кажется, что ей просто тяжело находиться в этой квартире. Более того, когда я прихожу туда, мне тоже очень сложно. Но надо следить за квартирой, проверять какие-то банальные вещи – свет, воду, не потекла ли крыша… Дом очень старый, поэтому все нужно контролировать".
Также женщина признается, что после трагедии ей помогли верные друзья, с которыми она дружит с 12 лет. Ирина Толмацкая также иногда общается с бывшим мужем, отцом Децла, продюсером Александром Толмацким.
Децл
instagram.com/juzeppejostko
"Ему тоже очень тяжело. В отличие от меня, он не успел многое сказать сыну и, к сожалению, уже никогда не скажет. Мое общение с Александром Яковлевичем происходит редко и только по деловым вопросам. У него семья, двое детей, жена, своя жизнь, но при этом он очень тяжело все переживает. Ничто человеческое ему не чуждо", – сказала она газете "Собеседник".
Децл
instagram.com/juzeppejostko
Как сообщал OBOZREVATEL, неизвестные сожгли могилу Децла (Кирилла Толмацкого) в Москве: виной происшествия стала любовь фанатов к исполнителю.
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