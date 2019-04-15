День рождения Пугачевой: как отреагировали самые популярные звезды в РФ

Сегодня, 15 апреля, Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения. В 2020 году артистка отпразднует еще один юбилей — 55 лет на сцене.
Многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили артистку в своих социальных сетях.
По моему лучше и не скажешь! С Днём Рождения дорогая Аллочка❗️ #Repost @theonlyonesovietsuperstar ・・・ Спасибо за вдохновение,спасибо, Алла,за силы!Спасибо за мотивацию, за желание жить и совершать поступки!Спасибо за целительную силу твоего голоса и песен,спасибо за невозможную-великую-ощутимую любовь,за то что выносила людей из невзгод своей душой.Спасибо за ориентир,за любовь к людям, спасибо за вечный маяк,которым ты являешься.Спасибо,что ты настоящая, единственная, истинная звезда, которая так нам всем нужна.Спасибо, что твой свет не тусклый и не холодный,за то что ты светишь совсем не себе,а нам и только нам.Если бы ты могла представить насколько важны были,есть и будешь, для народа и человека в отдельности,ты бы не поверила!Ты столько отдала и у тебя столько осталось, что невозможно представить,что человек,женщина, может столько в себе вмещать. Великих людей существует много,это прекрасно и это совсем не умоляет значение данного слова,но ТЫ — особенная из всех великих, талантливых,тончайших,гениальных людей. ТЫ особенная,потому что ТЫ — Алла Пугачева.Потому что ТЫ в каком-то роде олицетворение нашей Родины. Настолько разная,настолько понятная, близкая,родная всем нам,всем людям которые любят Тебя!Искренне,с душой и сердцем.Мы бы хотели помогать тебе в той же степени,как ты помогали нам. Я бы точно хотел,если бы ещё знал — как.Просто любить? Ты меня спасала в трудные моменты и я никогда не забуду чувства счастья и возвышенности над горечью и грустью, когда слышал твои "Осенние листья",к примеру. Мне хотелось парить. Жить.ТЫ пробуждение,ТЫ мотив,ТЫ муза,ТЫ защитница. ТЫ- даришь жизнь. И я очень хочу,чтобы ТВОЯ жизнь, в свою очередь, была долгой, счастливой,здоровой.Я просто хочу, чтобы у ТЕБЯ было все хорошо. Я очень тебя люблю и не знаю каким образом написать это,что бы ты поняла насколько живо,сильно и искренно во мне это чувство.Я безумно благодарен,что ты есть в моей жизни, во мне,со мной.Ты моя защита.Ты мое спасение от обиды и тревоги.Это честно.Это правда.Это то,что я чувствую. С днём рождения,дорогая,любимая, настоящая и незаменимая. Я так счастлив,что ТЫ есть. Я так счастлив тебя любить."В ней все.Я всегда хотел всего, и она мне его дала."💐
Мы сами выбираем свою жизнь и как ее проживать. ;) С днём Рождения, Алла Борисовна @alla_orfey! ❤ Вы пример для многих. Здоровья вам и сил, чтобы наслаждаться этими бесценными моментами как можно дольше! Максим @maxgalkinru, спасибо за эти кадры, трогательно до глубины души! ) ❤💋🙏🏻
"С Днем рождения! Долгих лет и крепкого здоровья!", "Здоровья! Сил! И Долгих счастливых лет жизни", "С Днем Рождения! Бесконечного настоящего и такого искреннего счастья", "С Днем рождения Алла Борисовна. Любим вас бесконечно. Максим, вы потрясающая семья! дай вам бог светлейшего всего", - пишут в сети.
Как писал ранее OBOZREVATEL:
Из-за нашумевшего концерта к 70-летию Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.
Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. А поведение артистки он назвал хамским и циничным.
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