День рождения Пугачевой: как отреагировали самые популярные звезды в РФ

Сегодня, 15 апреля, Примадонна советской и российской эстрады Алла Пугачева отмечает 70-й день рождения. В 2020 году артистка отпразднует еще один юбилей — 55 лет на сцене.

Многие звезды российского шоу-бизнеса поздравили артистку в своих социальных сетях.

"С Днем рождения! Долгих лет и крепкого здоровья!", "Здоровья! Сил! И Долгих счастливых лет жизни", "С Днем Рождения! Бесконечного настоящего и такого искреннего счастья", "С Днем рождения Алла Борисовна. Любим вас бесконечно. Максим, вы потрясающая семья! дай вам бог светлейшего всего", - пишут в сети.

Как писал ранее OBOZREVATEL:

Из-за нашумевшего концерта к 70-летию Пугачевой в сети разгорелся ряд скандалов. В первую очередь пользователей возмутило то, что артистке одно из государственных учреждений предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей для организации мероприятия.

Также музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что получая такую сумму на концерт, примадонна высокомерно и корыстно использует свое имя. А поведение артистки он назвал хамским и циничным.

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