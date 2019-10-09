День рождения Людмилы Янукович: как она выглядит сегодня и где живет

Экс-жена беглого президента Виктора Януковича Людмила в среду, 9 октября, празднует свой день рождения.

Так, ей исполняется 70 лет. В связи с этим OBOZREVATEL решил узнать, как сейчас выглядит бывшая первая леди Украины и где она живет.

Виктор Янукович с женой Людмилой Фото: viva.ua

Людмила Янукович была одной из самых скандальных первых леди и позже перестала появляться с тогда еще президентом Виктором Януковичем на публике. Пара поженилась в ноябре 1972 года, и недавно стало известно, что она развелась после 45 лет совместной жизни.

Виктор Янукович с женой Людмилой Фото: akcenty.com.ua

Отметим, что после побега супруга в 2014 году, Людмила переехала в Крым, где живет одна и старается не попадать в объективы камер. Бывшей первой леди Украины принадлежат несколько продовольственных магазинов на полуострове. Проживает она на морском побережье в Севастополе.

Людмила Янукович (2014 год) Фото: uaportal.com

Кроме того, бывшую жену Януковича видели весной 2019 года на Братском военно-мемориальном кладбище в Севастополе, где похоронен ее сын — Виктор Янукович-младший. Как сообщали очевидцы, за час до ее приезда на кладбище прибыли охранники, они оцепили территорию.

Людмила Янукович (2019 год) Фото: Крым.Реалии

Напомним, что известность к Людмиле Янукович пришла в 2004 году. Во время Оранжевой революции на митинге в Донецке она рассказала о "наколотых" апельсинах, "американских" валенках и палатках с толстой основой и подогревом, которые выдавались сторонникам Виктора Ющенко на столичном Майдане.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее была названа стоимость места на кладбище, где похоронен Янукович-младший. Его бюст из черного мрамора находится под круглосуточной охраной.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram