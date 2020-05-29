День рождения Александра Абдулова: как живет семья культового российского актера после его смерти

В пятницу, 29 мая, российскому актеру Александру Абдулову могло бы исполниться 67 лет. Так, он умер 3 января 2008 года от рака легких.

О том, как живет жена и дочь артиста после его смерти – читайте в материале OBOZREVATEL.

Жена Александра Абдулова

Несмотря на прошедшие двенадцать лет со смерти Александра Абдулова, его жена Юлия не может смириться с трагедией. Она до сих пор не устроила личную жизнь и полностью посвящает себя воспитанию их общей дочери Евгении.

Женщина не ведет публичную жизнь: ее нет в соцсетях, она не посещает светские мероприятия, отказывается от участия в различных ток-шоу, посвященных покойному мужу. Она проводит время с наследницей, встречается с друзьями, навещает коллег Александра.

"Юля не посещает светские тусовки, не пиарится на имени мужа, в этом ее прелесть. Она вместе с дочерью посещает театры, встречается с друзьями, навещает коллег Александра. Если удается сэкономить, выезжает отдыхать за границу", – рассказывала ранее давняя знакомая семьи Ирина Дмитраковская.

Дочь Александра Абдулова

Дочь Александра Абдулова Евгения своего отца не помнит – артист ушел из жизни, когда ей был всего год. Сейчас девочке уже 13 лет и она мечтает связать жизнь с кино и театром. Отметим, что Евгения учится в театральной школе-студии и даже уже снялась в картине Аллы Суриковой "Любовь и сакс".

Кроме кино она увлекается пением, танцами и рисованием. Евгения также освоила игру в бильярд и любит рыбачить.

К слову, у дочери покойного Абдулова есть своя страница в социальной сети Instagram, но снимками она делится не часто.

Как ранее писал OBOZREVATEL, отец умершей российской певицы Юлии Началовой сделал трогательное признание о ее дочери Вере. Виктор Началов рассказал, что дочка Юлии, 13-летняя Вера Алдонина до сих пор пишет письма матери, которая умерла 16 марта 2019 года.

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