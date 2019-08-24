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День Независимости: звезды, которые сильнее всего разочаровали Украину в 2019 году

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24 августа в Украине отмечают День Независимости. Несмотря на величие нашего государства, некоторые звезды все же предпочли Россию, и даже позволяли себе не самые лицеприятные высказывания.

OBOZREVATEL решил вспомнить, кто из знаменитостей мирового шоубиза в 2019 году разочаровал Украину своими поступками и словами.

Звезды, которые разочаровали Украину

Звезды, которые разочаровали Украину

ANNA MARIA

Одним из самых скандальных дуэтов этого года в Украине стали сестры и музыкальный дуэт ANNA MARIA (Анна и Мария Опанасюк). Девушки участвовали в Национальном отборе на Евровидение-2019. Во время интервью журналисту Роману Скрыпину отказались признавать агрессию России против Украины и оккупацию Крыма.

Реакция пользователей на выступление ANNA MARIA в РФ

Реакция пользователей на выступление ANNA MARIA в РФ

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На этом скандал вокруг девушек не завершился. Недавно стало известно, что они собрались выступить на фестивале "Новая Волна 2019", который пройдет в Сочи. Решение артисток поехать в РФ вызвало волну негодования в сети.

Сергей Полунин

Полунин встретился с Путиным

Полунин встретился с Путиным

Скрин с видео

Еще одним разочарованием для украинцев оказался танцор Сергей Полунин. В 2019 году он неоднократно позволял себя высказывания о том, как восхищается президентом России Владимиром Путиным, встал на его защиту. И даже набил татуировку с лицом российского лидера.

Тату Полунина с Путиным

Тату Полунина с Путиным

Instagram Полунина

Также танцор призывал всех молиться за Путина, на которого "выливают много лжи дьявольские организации", и называл его "лидером всей планеты". Все действия Полунина вызывали гнев украинцев, а сам он признавался, что это даже доставляет ему удовольствие. А в августе ему все же удалось встретиться с объектом своих грез в аннексированном Крыму.

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MARUV

Выступление MARUV в Москве

Выступление MARUV в Москве

instagram.com/maruvofficial

Певица Анна Корсун буквально "взорвала" украинцев на Национальном отборе на Евровидение-2019. Но почти сразу всплыла информация, что она является частой гостьей российских мероприятий. Сама артистка неоднократно заявляла, что шоубиз должен находится вне политики, а в своих выступлениях в стране-агрессоре не видела ничего зазорного.

Недавно MARUV опубликовала фото, восхитившись Россией, и пообещав туда обязательно вернуться, что вызвало гнев поклонников из Украины. Стоит ли отмечать, что ее частые визиты на фестивали, где она получает желанные награды, постоянно попадают под критику в сети.

Дана Борисова

Дана Борисова оскандалилась после поездки в Киев

Дана Борисова оскандалилась после поездки в Киев

instagram / danaborisova_official

Российская ведущая Дана Борисова посетила летом 2019 года Украину и распиналась, как ей нравится Киев и украинский менталитет. Ничего не предвещало беды, пока она находилась с визитом в нашей стране. Но оказалось, что она нарушала законодательство – посещала аннексированный Крым.

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В связи с этим СБУ запретила Борисовой въезд с 25 июля. И тут понеслось! Не успела Дана приехать в Россию, как побежала давать интервью о том, как "страшно оказывается" в Украине. Она призналась, что при въезде в Украину соврала пограничникам по поводу посещения Крыма. После этого поплакалась, как ее испугали люди с автоматами на границе, и что в киевский отель было страшно возвращаться в последний день. Такого плевка украинцы уже не забудут.

Наташа Королева

Королева на тусовке в Крыму

Королева на тусовке в Крыму

Roksolana Today

Певица уже давно живет и работает в России. И забыли бы о ней в Украине, если бы артистка не давала о себе знать в соцсетях. В 2019 году СБУ запретила въезд Королевой, из-за чего та подняла настоящий скандал.

В августе певица не стала особо заморачиваться по поводу проблем с украинским законодательством и решила махнуть в Крым, чтобы уже наверняка перечеркнуть хоть какие-то оставшиеся отношения с украинской аудиторией.

Наталья Орейро

Украинские зрители были среди поклонников творчества Орейро, а сериал с ее участием "Дикий ангел" в 90-х годах смотрели на всем постоветском пространстве. Какое же разочарование постигло граждан нашей страны, когда уругвайская знаменитость пошла на "поклон" к президенту России Владимиру Путину, попросив у него гражданство.

Наталья Орейро просила паспорт у Путина

Наталья Орейро просила паспорт у Путина

instagram/natalia_oreiro_world

Правда паспорт она все же получила в Республике Армения, что все равно оставило осадок среди украинской аудитории, ведь она говорила, что чувствует себя "почти русской".

OBOZREVATEL также собрал трогательные поздравления от украинских звезд с государственным праздником.

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Тема
День Независимости
Персоны
ANNA MARIA Сергей Полунин MARUV Наталья Орейро Дана Борисова
Место
Украина
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bender bender
bender bender
ахаха!! шльондри і педики!це їхнє професійне-віддаватись.не соромно...
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ЭТО ЗВЕЗДЫ УРОВНЯ «КАЛМОЧА»!!! ДРУГИХ ДАВАЙ, НОРМАЛЬНЫХ ЗВЕЗД!!!
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Белый господин
Белый господин
Почему бан.деровская мра.зь считает себя "всей Украиной"? Это ведь человеческие очистки.
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