"Давние друзья": в сети скандал из-за фото Зиброва с организатором "ЛНР"

В сети поднялся скандал из-за фотографии народного артиста Украины, певца Павла Зиброва с известным сепаратистом, кандидатом на выборах в Верховную Раду Владимиром Струком.

Снимок появился на странице "Фонда Владимира Струка" в Facebook в начале июня. "Друг нашего фонда, народный артист Украины, Павел Зибров. С такими людьми Луганщина непобедима!", — подписали снимок.

Судя по геолокации на странице в Instagram, фотография была сделана в городе Кременная, где фонд принимал участие в праздновании 81-й годовщины образования Луганской области.

На снимок отреагировал известный журналист Денис Казанский. "Справа на фото народный артист Украины, певец Павло Зибров. А слева - луганский сепаратист Владимир Струк, который вместе с Болотовым и Царевым организовывал незаконный референдум по отделению Луганской области, призывал к насилию, помогал создавать вооруженные отряды боевиков ЛНР", — написал Казанский в Facebook.

"Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов. Не будь, как Павло Зибров", — добавил журналист.

Также на фото отреагировало общество ветеранов АТО в Луганской области у себя в Facebook.

"Павел Николаевич! Народный артист Украины! Тех, кто развязал войну в нашем доме мы знаем поименно. Среди них и этот подонок из Луганска Владимир Струк, с которым вы так хорошо позируете на фото, которую он разместил на своих ресурсах. Надеемся, что это архив и вы уже давно забыли о знакомстве с ним", — написали в обществе.

"Он анонсировал концерты в свою поддержку при вашем участии. Вы об этом в курсе, господин Зибров? Если нет, то напоминаем, что Струк, будучи в 2014 г.. нардепом от Партии регионов, организовывал и финансировал отряды боевиков т. н. ЛНР, активно обустраивал блокпосты и направления причастен к решению войны на востоке Украины, по которой погибают и по сей день тысячи украинских граждан", — добавили у ветеранов.

OBOZREVATEL попытался связаться с самим Павлом Зибровым или его представителями, но пока без успеха.

В самом же фонде нам ответили, что певца и политика связывают давние отношения. "Я знаю, что у них давно личные отношения и дружба. Знаю, что 12-13 июля Зибров поедет в Луганскую область в город Кременная с концертом", — рассказали в фонде.

Как говорится на сайте "Миротворец", Струк спонсировал террористов на Донбассе. Против него было начато уголовное производство по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины. Он лично организовал группу вооруженных боевиков - так называемый "отряд самообороны" в луганском поселке Юбилейный. Струк с георгиевской лентой на груди в 2014 году "гастролировал" в оккупированном Лутугино Луганской области и участвовал в митинге 9 Мая.

Фото 2014 года Восточный Фарватер

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце апреля 2019 года стало известно, что Струк намерен баллотироваться на очередных выборах в Верховную Раду. Он избирается по 113 округу в Луганской области.

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