"Давайте запретим iTunes!" Продюсер разнес решение Украины по детскому "Евровидению"

Украине нужно проводить собственные фестивали и конкурсы, чтобы дети не ездили выступать в Россию. Одними запретами идеологическую войну выиграть невозможно.

Об этом заявил в эфире ObozTV украинский продюсер Денис Путинцев, комментируя изменение правил отбора на детское "Евровидение".

Напомним, что теперь в национальном отборе на песенный конкурс запрещено участвовать детям, которые после 2014 года выступали на территории страны-агрессора России.

"Хотелось бы вспомнить фразу, которую использовали во время сталинских репрессий: "Дети за отцов не отвечают". Она сейчас будет очень уместна", – отметил Путинцев.

"В случае взрослого "Евровидения" мы можем говорить о каких-то этических нормах. Этические нормы касательно детей размыты – скорее, тут нужно с родителями проводить работу, а не с детьми", – пояснил он.

Продюсер напомнил, что юным исполнителям необходимо получать на конкурсах вокальную и творческую практику.

"Возможно, нужно вводить у нас стимулирующие конкурсы и фестивали. Как это делают в России. Чтобы родители и дети не ездили в Россию выступать", – предложил он.

Новости Опальные украинские звезды снова выступят в России

По словам Путинцева, Украине нужно развивать детское творчество и больше внимания уделять идеологическому подтексту.

"Во многих случаях мы проигрываем идеологическую войну. Проигрываем ее в гаджетах наших детей… Вы послушайте, что слушают украинские подростки. Конечно, много и украинской музыки. Но "на райончике" они слушают российский рэпчик. А кто с этим работает?", – поинтересовался продюсер.

"Давайте запретим iTunes, Google Play… Мы ВКонтакте запретили. И что изменилось? По большому счету, ничего. Подростки как слушали ту музыку, как общались с теми людьми, так и продолжают. Делают это через VPN, по-другому выходят из ситуации", – подчеркнул он.

Участникам детского "Евровидения" от 9 до 14 лет junioreurovision.tv

Как сообщал OBOZREVATEL, Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) запретила участвовать в отборе на детское "Евровидение" юным исполнителям, которые после 1 января 2014 года выступали на территории страны-агрессора или на оккупированных территориях.

На решение НОТУ уже появилась реакция России. В частности, продюсер Иосиф Пригожин предложил "дать шанс" юным украинцам выступить на песенном конкурсе от РФ.

Информационное шоу "Студия Обозреватель" смотрите ежедневно по будням в 10:00 на ObozTV.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram