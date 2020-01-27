"Давай помоемся вместе?" Потап сделал Балану неожиданное предложение

Украинский рэпер Потап сделал неожиданное предложение молдавскому певцу Дану Балану, который является одним из тренеров шоу "Голос країни 10". Так, артист предложил своему коллеге вместе помыться.

Ролик разместили на официальном Youtube-канале шоу. (Чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

"Представь себе, вот мы раздеваемся с Настей в душе, моемся и поем "Как ты не крути, но мы не пара, не пара". Мы моем друг-друга. А ты что, моешься сам? - обратился Потап к Дану Балану, - я думал прибегают пажи и говорят: "Да, король" и один на другого становятся и начинают его мыть, а отдельные маленькие вампирчики причесывают Дана и говорят: "Вы будете самый красивый! Вы из всех мертвых, самый живой". Дан, давай помоемся вместе?".

Как ранее писал OBOZREVATEL, участница второго эфира шоу "Голос Країни" Кристина Карабанова приревновала Дана Балана к певице Тине Кароль.

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