Дантес рассказал о ссорах с Дорофеевой и будущих детях

Украинский певец и телеведущий Владимир Дантес признался, из-за чего ссорится с женой Надей Дорофеевой.

Подробностями он поделился в интервью для YouTube-шоу 2POPODCAST. По словам Дантеса, возлюбленная – это единственный человек, с которым он может спорить (чтобы просмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Надя всегда меня поддерживает, но это и единственный человек, с которым я могу спорить. Она мне всегда рассказывает, какой я классный, а я всегда с ней из-за этого ссорюсь. Но сейчас я немного поумнел и прислушиваюсь к человеку, который меня действительно любит", – сказал Дантес.

Также он ответил на вопрос о пополнении в семье. Дантес признался, что они пока не спешат с рождением первенца и сейчас уделяют время развитию своих отношений и творчества.

"Мы сами по сути дети. Сейчас мы, в хорошем смысле, эгоисты. Идти на поводу у людей – ну, все же вокруг рожают – пора рожать? Нет. Я хочу, чтобы мой ребенок был счастлив и не думала о том, где его мама с папой. К этому нужно быть готовым. Нам потихоньку начинает этого хотеться", – признался шоумен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дантес опубликовал фотографию своей жены и певицы Нади Дорофеевой, на которой она позирует в купальнике. В кадре знаменитость демонстрирует роскошные формы, в частности ягодицы.