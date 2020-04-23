Comedy Club – 15 лет: трагические истории в судьбах российских комиков

23 апреля популярному российскому шоу Comedy Club исполняется 15 лет. За это время в проекте приняли участие многие резиденты, однако среди них можно смело выделить несколько самых ярких.

OBOZREVATEL предлагает читателям узнать о трагедиях в жизни российских комиков.

Гарик Харламов

Вот уже семь лет Гарик счастлив в браке с актрисой Кристиной Асмус. Для многих супруги – примером идеальной семьи. Однако начало их романа много лет назад сложно было назвать безоблачным.

Так, на момент знакомства с Асмус Харламов был женат на Юлии Лещенко. Более того, супруга комика узнала о романе Гарика с Кристиной из СМИ.

"Мы разъехались. Но я надеялась, что это временно, и мы снова сойдемся. Я его очень любила. Ни о какой Кристине Асмус я вообще не знала. А тут узнала из прессы, что он ее уже с мамой познакомил! Это что же получается? Они уже семьями дружат?", - возмущалась тогда Юлия.

Гарик Харламов и Кристина Асмус Instagram @asmuskristina

В 2013 году Гарик и Кристина оформили свои отношения, однако брак оказался незаконным, ведь комик все еще был женат на Лещенко. Тогда Харламов и Асмус столкнулись с жесткой травлей в сети из-за своего романа.

Гарик Харламов и Кристина Асмус с дочерью Instagram @asmuskristina

Антон Лирник

Когда Антону было 22 года, он женился. Тогда в браке у него родилась дочь Мария. Однако, когда девочке было восемь лет, у нее диагностировали рак мозга. Несмотря на операцию, Маша не смогла восстановиться и вскоре умерла.

"Нет никакого способа это пережить. Это невозможно. Можно только свыкнуться с этой мыслью. Она должна просто пеплом осесть в груди. И другого способа нет, ты никогда не перестанешь об этом думать. Самое страшное в этой ситуации – искать причины. Я долгое время, много лет, старался запрещать себе думать о том, что у этого есть причины. У этого нет причины. Это самое главное, что должны помнить все, кто проходит через такое", – делился Лирник.

Брак не выдержал семейную трагедию, и вскоре комик развелся со своей женой. Вместе с тем, Антон впал в затяжную депрессию, из которой его вытащили близкие и работа.

Антон Лирник kino-teatr.ru

Артур Тумасян

Возможно, сегодня уже не многие зрители помнят Тумасяна, однако именно он стоял у истоков Comedy Club. Также Артур был основателем команды КВН "Новые армяне". Однако весной 2006 года произошла трагедия: артист погиб в авиакатастрофе, направляясь из Еревана в Сочи.

Артур Тумясян pikabu.ru

Гарик Мартиросян

Актер вот уже более 20 лет женат на Жанне Левиной. В браке у них появилось двое детей – дочь Жасмин и сын Даниэль. Однако семейную идиллию нарушают слухи о неверности шоумена. В частности, не так давно росСМИ сообщили о том, что Гарик изменяет Жанне с актрисой Яной Кошкиной.

Гарик Мартиросян с женой uznayvse.ru

Тимур Батрутдинов

А вот за 42-летним шоуменом, в отличие от многих резидентов, которые являются примерными семьянинами, закрепилась репутация завидного холостяка. Впрочем недавно Тимур оказался в центре громкого скандала. РосСМИ сообщили о том, что у комика есть внебрачная дочь – 19-летняя Лиза, которая сейчас живет в Калининграде.

Более того, даже нашлись очевидцы, которые видели Лизу в компании Батрутдинова. По их словам, шоумен навещают внезапно появившуюся дочь и исполняет любой ее каприз.

Тимур Батрутдинов Instagram @timurbatrutdinov

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, стало известно, сколько зарабатывают топовые российские комики.

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