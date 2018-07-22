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СпортLady

"Что с нами сделала жизнь": певец из РФ показал в сети семейное архивное фото

2.3тЧитать новость на украинском

Российский певец Стас Костюшкин поздравил жену с никелевой свадьбой и опубликовал архивный снимок с возлюбленной.

После 12-ти лет совместной жизни артист считает, что "что любовь с годами становится только краше".

Жена певца Стаса Костюшкина Юлия - ведущая, танцовщица и гимнастка.

Пользователи Instagram считают, что с годами женщина "чертовски похорошела". "Шикарной паре" в комментариях пожелали вместе встретить золотую свадьбу.

instagram.com/stas_kostyushkin_official/

instagram.com/stas_kostyushkin_official/

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Ранее OBOZREVATELсообщал, что Стас Костюшкин в шутливой форме пообещал жениться на примадонне российской эстрады Алле Пугачевой.

Персона
Стас Костюшкин
Место
Россия
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