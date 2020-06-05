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5 июня • обновлено в 12:10
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Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

1.7т
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Многие артисты стали популярными еще детьми. Но с внезапно навалившейся славой справились не все – многие закончили свою карьеру под гнетом популярности или же просто выбрали другой путь.

О том, как сложилась жизнь прославившихся в юном возрасте актеров пишет Оsssr.ru.

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Наталья Гусева

Исполнившая роль Алисы, жительницы мегаполиса будущего, которая стечением обстоятельств переместилась в прошлое на несколько десятков лет, Наталья Гусева, после выхода фильма проснулась знаменитой. Но, она решила выбрать другой путь. Выучившись на вирусолога, Гусева сделала себе карьеру в этой сфере, вышла замуж, родила дочь

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Оsssr.ru

Федор Стуков

Роль Тома Сойера проложила тогда еще совсем ребенку путь в большое кино. Сейчас мужчина пробует себя в роли режиссера и продюсера.

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Оsssr.ru

Дмитрий Иосифов

Исполнитель роли Буратино в одноименном фильме Дмитрий Иосифов после успеха на телеэкранах решил продолжить карьеру актера, параллельно выучился на режиссера. Сейчас известен в первую очередь как клипмейкер и постановщик различных реалити-шоу.

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Оsssr.ru

Светлана Ступак

Ступак прославилась, когда сыграла Пеппи Длинный Чулок, но позже она пошла другой стезей. Девушка стала ветеринаром, а сейчас ведет тихую и спокойную жизнь.

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Оsssr.ru

Татьяна Проценко

Еще одна героиня фильма “Буратино”, сыгравшая там одну из главных ролей синеволосой девочки Мальвины. После успеха кино, решила продолжить карьеру актрисы, но получив тяжелую травму, ей пришлось завязать с карьерой в кино.

Что произошло с известными в СССР детьми-актерами. Фото

Оsssr.ru

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее белорусский блогер Максим Мирович рассказал о восьми фильмах, которые были запрещены в СССР.

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Автор
Мария Дидык
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