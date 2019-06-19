ЧП с самолетом Киркорова: появились видео до и после аварии

Российский певец Филипп Киркоров опубликовал видео до того, как сел в самолет, который совершил жесткую посадку, во время полета и после выхода из него.

Соответствующие ролики артист показал в своем сторис в Instagram (чтобы посмотреть, проскролльте до конца страницы).

"Эти 30 секунд своей жизни я не забуду никогда! Благодарность пилотам рейса S7 922 Варна – Москва авиакомпании S7 за профессионализм и слаженность действий. Обошлось. На сей раз. Живём дальше", – подписал он под видео, на котором запечатлен момент жесткой посадки.

Киркоров до посадки Скриншот

Киркоров в аэропорту Кадр из видео

Уже после того, как они сошли с рейса, артист записал ролики из машины. Он вместе с детьми выглядели уставшими, но оставались в хорошем настроении. В видео певец и дети рассказали, что отправились домой, и уже буквально через два дня полетят в США. "Жизнь бьет ключом", – сказал Киркоров.

Филипп Киркоров Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня самолет, на котором летел Киркоров с детьми, совершил жесткую посадку, после чего пошел на второй круг. Позже артист прокомментировал этот случай, рассказав, как успокаивал детей.

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