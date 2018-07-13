Известный украинский ресторатор поделился радостью в семье

Успешный украинский ресторатор, ведущий реалити "На ножах" Дима Борисов и его супруга стали родителями в шестой раз.
В кулинара родился сын. Об этом многодетный отец сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал первое фото ребенка. Малыша пара назвала Ильей.
"Илья приветствует этот мир. Четко и понятно", – подписал Дима Борисов снимок.
Отметим, что семья теперь имеет пятерых сыновей и одну дочь.
Пятый ребенок у Димы и Лены Борисовых родился всего полтора года назад – в марте 2017-го. Мальчика назвали Йосип.
Сьогодні похрестили Йосипа Дмитровича. У стародавньому Видубицькому монастирі, який заснований 1070 року. Який створили монахи після того, як язичники тоді волали "видибай Перун, випливи, видибай" з Дніпра, куди велів звалити цих дерев'яних ідолів Володимир Хреститель Київської Русі. Видубицький Монастир є побратимом по роках Лядських воріт, які також були зруйновані ханом Батиєм 1240 року. Біля останків яких знаходиться Остання Барикада, де ми зараз з Кумами святкуємо цю подію в нашій родині. Це я до чого все пишу. Так! І наші з вами діти колись будуть з гордістю розповідати про своє місто Київ, про історичні тисячолітні Пам'ятки, як і Британці розповідають про декількасотрічний Оксфорд, наприклад, або італійці про кількасотлітній храм десь у Флоренції. Коли гості сусідніх держав будуть приносити квіти на могилу Князю Київському Юрію Долгорукому, що заснував місто, яке вдвічи молодше за Київ, і похований тут в Києві в Церкві Спаса на Берестові. Будь здоровий, сильний, Богом захищений, Йосип! З похрещенням тебе! Любимо тебе, синку.
Друзі, обяцяв вам трохи деталей про будинок та містечко QDRO, де ми живемо. Ви вже, напевно, знаєте і про тепловий насос, і про рекуператори, і про технологію виробництва, і про дбайливу сервісну службу, і про повну готовність мебльованих будинків, і про максимальний ступінь готовності будинків без ремонту (лишень оздобити стіни). І про зелену стіну у вітальні, стіну для малювання у двоповерховій дитячій кімнаті, білизнопровід (так! Кидаєте з третьго поверху речі і вони потрапляють, майже, прямо в стиральну машинку MIELE 😲🤩). То ж чому, коли літо у розпалі, все квітне, пахне, а ви досі не були у нас в містечку у гостях?! 15 хвилин від центру і ви у нас. У винному холодильнику, до речі, завжди є ігристе. І шезлонги у дворі. 🥂🍾 Приїзджайте на перегляд QDRO [квадро], а то все пропустите. Дзвоніть! +380443900484, все організують!
Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня один из ведущих "Евровидения-2017", украинский шоумен Тимур Мирошниченко впервые стал отцом.