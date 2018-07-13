Известный украинский ресторатор поделился радостью в семье

Успешный украинский ресторатор, ведущий реалити "На ножах" Дима Борисов и его супруга стали родителями в шестой раз.

В кулинара родился сын. Об этом многодетный отец сообщил на своей странице в Instagram и опубликовал первое фото ребенка. Малыша пара назвала Ильей.

"Илья приветствует этот мир. Четко и понятно", – подписал Дима Борисов снимок.

Отметим, что семья теперь имеет пятерых сыновей и одну дочь.

Пятый ребенок у Димы и Лены Борисовых родился всего полтора года назад – в марте 2017-го. Мальчика назвали Йосип.

Как сообщал OBOZREVATEL, 18 июня один из ведущих "Евровидения-2017", украинский шоумен Тимур Мирошниченко впервые стал отцом.