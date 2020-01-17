Главная Новости
17 января • обновлено в 14:40
МоваЯзык
Спорт Lady

/ Люди

Черный лебедь: BTS взорвала тренды фильмом со словенскими танцорами

463
Читать материал на украинском

Южнокорейская группа BTS взорвала тренды фильмом со словенскими танцорами.

Клип вышел на ютуб-канале BTS 17 января.

Называется он "Черный лебедь": под песню BTS в клипе танцует словенские танцоры MN Dance Company.

Видео начинается с цитаты известной танцовщицы Марты Грэм: "Танцор умирает дважды. Первый раз, когда прекращает танцевать. И эта первая смерть очень болезненна".

Благодаря этому видео BTS рванул 17 января в мировых трендах, вызвав интерес значительного количества людей.

Вот данные гугл.трендс:

Черный лебедь: BTS взорвала тренды фильмом со словенскими танцорами

BTS - южнокорейский бойбенд из 7 участников, сформированный в 2013 году.

Они очень популярны в сети.

Что там нового у Меган Маркл и принца Гарри - читай у нас в Instagram.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
1
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости шоу

Топ-публикации

Топ-блоги