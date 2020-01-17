Черный лебедь: BTS взорвала тренды фильмом со словенскими танцорами

Южнокорейская группа BTS взорвала тренды фильмом со словенскими танцорами.

Клип вышел на ютуб-канале BTS 17 января.

Называется он "Черный лебедь": под песню BTS в клипе танцует словенские танцоры MN Dance Company.

Видео начинается с цитаты известной танцовщицы Марты Грэм: "Танцор умирает дважды. Первый раз, когда прекращает танцевать. И эта первая смерть очень болезненна".

Благодаря этому видео BTS рванул 17 января в мировых трендах, вызвав интерес значительного количества людей.

Вот данные гугл.трендс:

BTS - южнокорейский бойбенд из 7 участников, сформированный в 2013 году.

Они очень популярны в сети.

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